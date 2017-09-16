Восемь продуктов, которые замедляют процесс старения

1. Грецкие орехи

Грецкие орехи улучшают работу кровеносных сосудов, защищают от заболеваний сердца и диабета. Дело в том, что они содержат большое количество полифенолов — соединений, взаимодействующих с вредными свободными радикалами. В грецких орехах много белка, витаминов и минералов, сообщает Justcoolidea.ru.

2. Брокколи

Брокколи считают самым лучшим источником сульфорафана — вещества, которое обладает противораковыми и антибактериальными свойствами. Капуста защищает иммунную систему от типичных факторов старения, таких как сердечно-сосудистые болезни, дегенеративное заболевание суставов и диабет.

3. Корица

Корица способствует синтезу коллагена в коже, тем самым омолаживая клетки и активируя гормон роста. Содержащая антиоксиданты пряность уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Темный шоколад

Главный ингредиент темного шоколада — какао — содержит эпикатехин, характеризующийся антиоксидантными свойствами.

Всеми любимое лакомство регулирует кровяное давление, улучшает работу сердца и также предотвращает возрастное слабоумие.

5. Красная капуста

Красная капуста содержит антоцианы — вещества, которые защищают от рака. Она также улучшает работу сердца и головного мозга, стабилизирует состояние коллагена и тканей кожи в целом, поэтому плод считают главным источником молодости.

6. Чеснок и лук

Помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снижают риск развития слабоумия, а также болезни Альцгеймера. Чеснок и лук также богаты антиоксидантами.

7. Петрушка

Употребление петрушки способствует очищению крови и выработке глутатиона — вещества, которое называют ферзем антиоксидантной защиты.

8. Лимон

Лимонный сок богат витамином С и антиоксидантами. Он способствует очищению крови от токсинов.