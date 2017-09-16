Восемь вещей, которые должен уметь делать в интернете каждый ребенок

Для предыдущего поколения умение использовать ИТ было нишевым навыком, пишет World Economic Forum. Сегодня же это — ключевая компетенция для достижения успеха в большинстве сфер жизни. Именно поэтому цифровые навыки — неотъемлемая часть комплексной системы образования.
Что же делать подрастающему поколению, чтобы избежать проблемы отставания от своих сверстников в странах, которые лучше развиты технологически?
Каков ваш DQ?
Задача для педагогов — не ограничиваться пониманием ИТ как инструмента или «образовательных платформ». Вместо этого воспитывайте в учениках умение пользоваться ИТ и уверенность в своих знаниях. Такие черты пригодятся, чтобы преуспевать и онлайн, и офлайн — в мире, где цифровые медиа везде, пишет Lifter.com.ua.
Как IQ или EQ, которые используются для оценки общего и эмоционального интеллекта, индивидуальная восприимчивость человека к цифровым медиа тоже оценивается. Этот показатель называется DQ (digital intelligence quotient) — цифровой интеллект.
DQ делится на три уровня:
Уровень 1: цифровое гражданство.
Безопасное, сознательное и эффективное использование цифровых технологий и медиа.
Уровень 2: цифровое творчество.
Возможность стать частью цифровой экосистемы путём совместного создания контента и воплощения идей в жизнь при помощи цифровых инструментов.
Уровень 3: цифровое предпринимательство.
Использование цифровых медиа и технологий для решения глобальных задач.
Почему мы уделяем так мало внимания цифровому гражданству?
Из этих трёх уровней цифровому творчеству уделяют больше всего внимания. Школы пытаются приобщить детей к медиаграмотности, навыкам программирования и робототехнике. Это напрямую связано с будущим трудоустройством и созданием новых рабочих мест.
Поощряется и цифровое предпринимательство. Особенно это касается среднего и высшего образования. Университеты внедрили и разработали новые курсы, например – «технопредпринимательство» (technopreneurship) и предпринимательские хакатоны для поддержки культуры инноваций.
А вот цифровое гражданство часто остаётся без должного внимания со стороны педагогов. Хотя оно имеет основополагающее значение для способности человека использовать технологии и жить в цифровом мире.
Цифровые навыки, которые следует усвоить детям.
Педагоги склонны считать, что дети усвоят эти навыки самостоятельно или что их стоит формировать дома. Из-за цифрового разрыва в случае с поколением Z, которое выросло в эру смартфонов и социальных медиа, ни родители, ни учителя не знают, как правильно дать детям эти навыки.
Маленькие дети часто подвергаются зависимости от технологий, кибербуллингу (интернет-травле) и склонению к развратным действиям через интернет. Также они впитывают деструктивные поведенческие нормы, которые влияют на способность общаться с окружающими.
К сожалению, большинство детей сталкивается с такими проблемами. И пагубному воздействию подвержены уязвимые группы, к которым относятся дети с особыми потребностями, представители национальных меньшинств и дети из малоимущих семей. Эти категории чаще подвергаются риску и сталкиваются с серьёзными последствиями.
Так каким же навыкам обучать детей в рамках цифрового гражданства? Можно выделить 8 основных:
Цифровая гражданская идентичность.
Умение создавать и контролировать здоровую идентичность онлайн и офлайн в согласии с собой.
Организация экранного времени.
Умение самостоятельно организовывать время, проведённое за экраном, мультизадачность и вовлеченность в онлайн-игры и социальные медиа.
Противостояние онлайн-травле.
Умение выявлять кибербуллинг и справляться с ним.
Организация кибербезопасности.
Умение защищать информацию, создавая надёжные пароли и справляясь с кибератаками.
Управление приватностью.
Умение осторожно обращаться с персональной информацией, распространяемой онлайн, чтобы оберегать свою и чужую приватность.
Критическое мышление.
Умение различать истинную и ложную информацию, полезный и вредный контент, надёжные и сомнительные контакты в интернете.
Цифровой след.
Умение понимать суть цифрового следа и его последствий в реальном мире.
Цифровая эмпатия.
Умение проявлять сочувствие как к своим, так и к чужим нуждам и чувствам в интернете.