Восемь вещей, которые должен уметь делать в интернете каждый ребенок

Что же делать подрастающему поколению, чтобы избежать проблемы отставания от своих сверстников в странах, которые лучше развиты технологически?

Каков ваш DQ?

Задача для педагогов — не ограничиваться пониманием ИТ как инструмента или «образовательных платформ». Вместо этого воспитывайте в учениках умение пользоваться ИТ и уверенность в своих знаниях. Такие черты пригодятся, чтобы преуспевать и онлайн, и офлайн — в мире, где цифровые медиа везде, пишет Lifter.com.ua.

Как IQ или EQ, которые используются для оценки общего и эмоционального интеллекта, индивидуальная восприимчивость человека к цифровым медиа тоже оценивается. Этот показатель называется DQ (digital intelligence quotient) — цифровой интеллект.

DQ делится на три уровня:

Уровень 1: цифровое гражданство.

Безопасное, сознательное и эффективное использование цифровых технологий и медиа.

Уровень 2: цифровое творчество.

Возможность стать частью цифровой экосистемы путём совместного создания контента и воплощения идей в жизнь при помощи цифровых инструментов.

Уровень 3: цифровое предпринимательство.

Использование цифровых медиа и технологий для решения глобальных задач.

Почему мы уделяем так мало внимания цифровому гражданству?

Из этих трёх уровней цифровому творчеству уделяют больше всего внимания. Школы пытаются приобщить детей к медиаграмотности, навыкам программирования и робототехнике. Это напрямую связано с будущим трудоустройством и созданием новых рабочих мест.

Поощряется и цифровое предпринимательство. Особенно это касается среднего и высшего образования. Университеты внедрили и разработали новые курсы, например – «технопредпринимательство» (technopreneurship) и предпринимательские хакатоны для поддержки культуры инноваций.

А вот цифровое гражданство часто остаётся без должного внимания со стороны педагогов. Хотя оно имеет основополагающее значение для способности человека использовать технологии и жить в цифровом мире.

Цифровые навыки, которые следует усвоить детям.

Педагоги склонны считать, что дети усвоят эти навыки самостоятельно или что их стоит формировать дома. Из-за цифрового разрыва в случае с поколением Z, которое выросло в эру смартфонов и социальных медиа, ни родители, ни учителя не знают, как правильно дать детям эти навыки.

Маленькие дети часто подвергаются зависимости от технологий, кибербуллингу (интернет-травле) и склонению к развратным действиям через интернет. Также они впитывают деструктивные поведенческие нормы, которые влияют на способность общаться с окружающими.

К сожалению, большинство детей сталкивается с такими проблемами. И пагубному воздействию подвержены уязвимые группы, к которым относятся дети с особыми потребностями, представители национальных меньшинств и дети из малоимущих семей. Эти категории чаще подвергаются риску и сталкиваются с серьёзными последствиями.

Так каким же навыкам обучать детей в рамках цифрового гражданства? Можно выделить 8 основных:

Цифровая гражданская идентичность.

Умение создавать и контролировать здоровую идентичность онлайн и офлайн в согласии с собой.

Организация экранного времени.

Умение самостоятельно организовывать время, проведённое за экраном, мультизадачность и вовлеченность в онлайн-игры и социальные медиа.

Противостояние онлайн-травле.

Умение выявлять кибербуллинг и справляться с ним.

Организация кибербезопасности.

Умение защищать информацию, создавая надёжные пароли и справляясь с кибератаками.

Управление приватностью.

Умение осторожно обращаться с персональной информацией, распространяемой онлайн, чтобы оберегать свою и чужую приватность.

Критическое мышление.

Умение различать истинную и ложную информацию, полезный и вредный контент, надёжные и сомнительные контакты в интернете.

Цифровой след.

Умение понимать суть цифрового следа и его последствий в реальном мире.

Цифровая эмпатия.

Умение проявлять сочувствие как к своим, так и к чужим нуждам и чувствам в интернете.