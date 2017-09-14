Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион

Остерегайтесь «скопированных» вещей

Звучит этот совет вроде бы просто, но на деле нужно уметь ориентироваться в актуальных коллекциях дорогих брендов и более-менее представлять ассортимент сайтов вроде Farfetch или Net-a-Porter. Как правило, самые классные вещи в масс-маркете — и есть копии коллекций Gucci, Stella McCartney, Valentino и т.д. Избегать таких вещей нужно не потому, что кто-то попытается уличить вас в подделке: стоит отдать должное, та же Zara видоизменяет вещи таким образом, чтобы сохранить дизайнерский замысел, но в то же время избежать судебных исков. Главная опасность заключается в том, что каждая вторая девушка будет ходить в условной юбке из металлизированной ткани, с определенной моделью сумки или в джинсах, украшенных значками и нашивками, пишет Lady.mail.ru.

Отслеживайте коллаборации

Самые ожидаемые, известные и успешные коллаборации приписывают H&M. В списке шведского бренда — Карл Лагерфельд, Соня Рикель, Maison Martin Margiela, Balmain и много кто еще. В этом году нас ожидает яркая коллекция от Erdem. Испытание коллаборацией — не для слабых духом. Порой, чтобы заполучить заветные ботфорты или клатч, некоторые покупатели даже применяют силовые приемы. Но ведь в мире моды есть столько всего интересного. Например, две интеллигентные коллекции Lemaire и Uniqlo, веселая коллаборация Topshop с британским дизайнером Ashish, сотрудничество Marks&Spencer с Алексой Чанг, коллекция вещей и аксессуаров Сьюзи Бабл для Monki. Крупные масс-маркет бренды ежесезонно представляют что-нибудь эдакое. Вещи из совместных коллекций ненамного дороже основных линеек бренда, зато выпускаются меньшими тиражами. Даже очередь занимать не нужно — главное, следить за новостями.

Помните, что не весь масс-маркет одинаково полезен

У каждого масс-маркет бренда есть свои сильные и слабые стороны. Это обстоятельство стоит учитывать, отправляясь в магазин. Так, у британского бренда Monki можно найти отличный деним и замечательные рубашки идеальной посадки, японская марка Uniqlo делает превосходные вещи из шерсти и кашемира, в Topshop стоит идти за красивым и необычным платьем на выход, а в Pull&Bear частенько встречаются футболки из качественного хлопка с «небанальными» надписями и рисунками.

Приглядывайтесь к замшевым вещам

С первого, второго и даже третьего взгляда замшу искусственную от натуральной не отличить. Очевидно, что прослужат вещи из такого материала меньше, но что касается внешнего вида, то никто не сможет сказать, купили ли вы плащ, юбку или мокасины в масс-маркете или в дизайнерском магазине.

Не покупайте свитеры из линеек «knit» и «basic»

Даже самые красивые на первый взгляд свитеры, представленные в линейках basic или knit, не выдерживают и пары недель носки, трансформируясь в нечто чудовищное. Вытянутые локти, катышки размером с кулак, торчащие нитки и другие «радости» мастерской по ремонту одежды таятся за привлекательной ценой. Всегда обращайте внимание на состав: если вещь сделана преимущественно из синтетических материалов, вы замучаетесь ухаживать за ней и, скорее всего, купите еще несколько свитеров на замену.