Дети, которых называют умными, чаще жульничают

Профессор Кан Ли, один из авторов исследования, рассказал, что похвала — одна из наиболее популярных форм вознаграждения детей родителями и педагогами. Однако при злоупотреблении одобрением поведение детей может иметь неприятные последствия, передает Deti.mail.ru.

В ходе эксперимента ученые попросили трехлетних и пятилетних детей сыграть в игру, где требовалось угадывать ответ. Если ребенок называл верное слово, его хвалили либо за его сообразительность (используя при этом, например, фразу «Ты такой умный»), либо за хорошо проделанную работу (например, «В этот раз ты отлично справился с заданием»). После похвалы дети продолжили играть. Спустя некоторое время исследователи вышли из комнаты, предварительно попросив детей не жульничать и не смотреть ответы. Их поведение контролировалось с помощью скрытой камеры.

Несмотря на тонкую грань между двумя формами одобрения оказалось, что дети, которых называли умными, были более склонны поступать нечестно, чем те, которых хвалили за их усилия. Результаты были аналогичными для обеих возрастных групп.

В другом эксперименте ученые сказали каждому ребенку, что его считают умным. Эта информация также повлияло на склонность ребенка обманывать. Авторы работы считают, что если родители или учителя хвалят способность ребенка к чему-либо, то ребенок понимает это как устойчивую черту, и чувствуют необходимость соответствовать чужим ожиданиям постоянно, а значит, это побуждает ребенка вести себя не всегда честно.