Долгий брак заставляет воспринимать вкусы и запахи одинаково

В исследовании приняли участие 100 гетеросексуальных супружеских пар, проживших вместе от трех месяцев до 45 лет. Возраст участников составил от 18 до 68 лет. Мужей и жен по отдельности попросили оценить привлекательность различных запахов — лаванды, белого шоколада, кофе, кока-колы, корицы, копченого мяса, лимона, меда, травы и так далее. Участники должны были в течение пяти секунд вдыхать аромат, а затем ранжировать степень его приятности по шкале от одного (отвратительно) до пяти (божественно), пишет Health.mail.ru.

Затем эксперимент повторили, но уже не с запахами, а с вкусовыми ощущениями — участникам распыляли в рот жидкость со сладким, кислым, соленым, горьким вкусом, а также со вкусом умами (так называемый пятый вкус, создаваемый глутаматом натрия и некоторым аминокислотами). Мужьям и женам необходимо было оценить по той же шкале, насколько такой вкус им нравится.

В итоге оказалось, что чем дольше продолжительность брака, тем более схожи предпочтения супругов. У пар, проживших вместе 45 лет, различия в оценке вкусов и ароматов практически отсутствовали. При этом, что интересно, между совпадением в восприятии запахов и качеством отношений в паре оказалась обратная связь — супруги, которым нравились одни и те же ароматы, были не слишком довольны своим браком.

«Партнеры, много лет делящие одну и ту же жилплощадь, включая кухню и холодильник, совместно завтракающие, обедающие и ужинающие, как правило, едят одну и ту же пищу. Даже если принять во внимание генетические корни индивидуальных предпочтений в пище, одна и та же окружающая среда и привычки, постоянное воздействие одних и тех же обонятельных и вкусовых стимулов в итоге делают свое дело, формируя у партнеров схожие вкусы в еде и ароматах», — делают вывод исследователи.