Простые правила ухода за кожей, о которых никто не знал

Средства для очищения кожи

Казалось бы, что за проблема — умыться? С этим кто угодно справится. На самом деле нет. Потому что средства для умывания надо использовать правильно.

Гель или пенку наноси подушечками пальцев на влажную кожу, пишет Lady.mail.ru.

Очищающий крем и молочко для демакияжа — на сухую, чтобы влага не ослабила их рабочие качества.

Что касается очищающих масел, они могут оставлять на поверхности кожи пленку и действовать как барьер, мешая остальным средствам по уходу выполнять их работу.

Средство для очищения наноси круговыми массажными движениями от центра лица и обязательно смывай. Да-да, даже мицеллярную воду, вопреки указаниям производителей. А в финале пройдись по коже лица влажным спонжем конняку или махровой салфеткой (альтернатива — мягкая варежка-мочалка для мытья младенцев).

Кстати, умываться надо не только на ночь, но и утром, чтобы убрать с кожи отмершие клетки, себум и остатки ночного крема.

Тоник

В последнее время стал популярен совет распылять тоник на кожу, и даже многие новинки теперь выпускают в форме спреев. Да, пшикнуть и оставить высыхать — это удобно. Но устранить остатки очищающего средства и жесткой водопроводной воды (ты же помнишь, что она не полезна для кожи?) таким образом не получится.

Единственный выход — нанести тоник на ватный диск и в буквальном смысле слова стереть с лица все лишнее. А уж потом, если хочется, можешь сделать пару дополнительных пшиков.

Сыворотка

Сыворотки — бьюти-супергерои, незаслуженно обиженные вниманием и неграмотным применением. Им просто цены нет, если речь идет об очищении пор, осветлении пигментных пятен, разглаживании мелких морщинок.

В формулах сывороток — высокие концентрации активных ингредиентов, так что они усиливают действие средств, которые наносят поверх. При одном условии: сыворотку надо нанести на влажную кожу. Это важно, ведь проницаемость влажной кожи выше, и полезные вещества проникнут глубже.

Увлажняющий крем

Главная ошибка при пользовании кремом — нанести его не на все участки кожи. Запомни раз и навсегда: лицо и шея. Шея и лицо. Считать подбородок границей, за которую крем не должен попасть, — преступление.

Вторая ошибка — неравномерное распределение крема. Дерматологи подтвердят: у многих людей имеются забитые поры вдоль линии роста волос и возле ушей. И все это из-за того, что они игнорируют совет наносить крем от центра лица к периферии.

Кстати, не думай, что дополнительный слой увлажняющего крема убережет кожу от сухости. Не убережет. Зато обеспечит появление черных точек и перегрузит кожу.

Крем для век

С кремом для век вообще все сложно, потому что кожа вокруг глаз лишена сальных желез и в шесть раз тоньше кожи на остальных участках лица, поэтому нежная и сухая. Крем для век наноси:

только вдоль орбитальной косточки, двигаясь от внешнего угла глаза к внутреннему;

безымянным пальцем легкими похлопывающими движениями. Трение и растягивание кожи могут спровоцировать раздражение нежной кожи век.

избегай попадания на линию роста ресниц: один взмах этими самыми ресницами — и крем на слизистой глаза. А это уже гарантия раздражения, покраснения и отека.

И наконец, универсальное правило пользования средствами по уходу за кожей:

Перерыв между нанесением каждого последующего продукта должен составлять не больше 60 секунд, иначе есть риск получить обезвоживание. А твоя цель — сияние и свежесть.