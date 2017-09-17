Десять вещей, которые сделают ваше утро действительно добрым

Когда мы просыпаемся утром, то похожи на младенцев. Наш ум мягок, затуманен и нежен. Вот, что позволит вам проснуться и провести день в хорошем настроении:
Позвольте себе поваляться в постели еще немного
Вы прекрасно знаете количество времени, необходимого вам, чтобы добраться до работы. Поэтому расслабьтесь, заведите будильник на время, чуть раньше обычного, чтобы поваляться в постели и окончательно проснуться, пишет Soulpost.ru.
Установите на будильнике позитивное наставление и начинайте утро с него
Ваш будильник может говорить: «Сегодня ты будешь победителем!», и вы с начала дня зарядитесь позитивом и целеустремленностью следовать этому наставлению.
Займитесь утренним сексом
Оргазм выпускает эндорфины. Если вы одиноки — у вас есть рука. Самоублажение или занятия любовью с партнером сделают ваш день приятнее и позитивнее.
Выйдите на свежий воздух
Пока ваш чайник закипает, выйдите на улицу. Завернитесь в одеяло и выйдите на балкон или во двор, прогуляйтесь босиком по траве (если не слишком холодно), сходите в ближайший магазинчик, чтобы купить на завтрак чего-нибудь вкусного и т.д. Заполните ваши уши звуками дня, почувствуйте запах утренней росы и ощутите первые солнечные лучи.
Двигайте телом
Использование тела придает энергии. Вы можете делать то, что вам нравится – заниматься йогой, упражнениями, выйти на утреннюю пробежку – выбирайте сами. Если у вас был утренний секс, можете вычеркнуть этот пункт из списка.
Начните день с завтрака
Выделите время, чтобы подпитать свое тело, независимо от того, насколько вы заняты. Предоставьте своему телу необходимые ему питательные вещества, чтобы зарядиться энергией на целый день. Если у вас нет для этого времени утром – быстро нарежьте фруктов или приготовьте мгновенную овсянку.
Загляните в книгу вместо мобильного телефона
То, чем мы кормим наш мозг, всегда важно, но первый час пробуждения организма может быть самым важным. Вместо того, чтобы засесть за ваш ноутбук и читать электронные письма, или проверять свой Instagram и Facebook, загляните в книгу. Наш мозг подобен проницаемым мембранам, позволяющим знаниям и информации проникать в нас; так пусть первое, что стимулирует его, — слова любимого писателя.
Позвольте себе выпить чашечку кофе
Если вы не пьете кофе — вы странный человек, пропускайте этот пункт. Если вы это делаете — насладитесь запахом кофейных зерен, возвращайтесь в постель и выпейте ваш любимый напиток там. Почему? Вы же встали раньше, забыли?
Примите душ
Душ разбудит вас и заставит почувствовать себя обновленными, очистив от любого эмоционального мусора в теле.
Порадуйтесь себе
Вместо того, чтобы смотреть в зеркало с ужасом на мешки под глазами, волноваться о первых морщинах или обратить внимание на невыглаженную складку на любимой рубашке, посмотрите на себя в зеркало и восхититесь собой. В этой вселенной есть только вы одни. И вы прекрасны!