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Сеть взорвал пост о том, что не надо стыдиться истерик детей

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

«Давайте не будем стыдиться своих детей» — пост с таким названием стал вирусным в соцсети, с каждым днем собирая все больше лайков и репостов, но в то же время и вызвав бурные обсуждения. А вы что думаете?

«Моя жена Эмили сделала этот снимок в супермаркете Whole Foods. Теперь это одна из моих самых любимых фотографий с моим отцом: двое мужчин, безмолвно стоящих рядом, навеки связанные безусловной любовью друг к другу и к этой рыдающей малышке, ради которой мы оба готовы отдать все на свете, пишет Soulpost.ru.

Даже представить себе не могу, сколько раз я проделывал такое в её возрасте. Мой папа научил меня, что значит «быть мужчиной», и этот пост всего лишь про одну составляющую, а именно — чувствовать себя комфортно в неловкой ситуации. Пока я рос, снова и снова он оставался спокойным в минуты моих эмоциональных бурь.

Идеальных родителей не бывает, но мой папа научил меня одной важной вещи — не заниматься воспитанием детей под давлением чужого мнения. Мой папа всегда позволял мне чувствовать то, что мне нужно было почувствовать, даже если это происходило на людях и казалось неудобным. Я не помню, чтобы он когда-нибудь говорил в мой адрес: «Мне за тебя стыдно!» или «Не плачь!» Я только совсем недавно осознал, какое огромное значение это имело для моего эмоционального развития.

Наши дети учатся и обрабатывают так много информации, но они не знают, что делать с новыми чувствами, которые у них возникают. Я стараюсь не забывать заверять мою дочь, что чувствовать глубоко — это нормально. Меня не смущает, если она устраивает истерику в супермаркете или кричит в самолёте. Ведь я её папа… а не чей-то ещё.

Давайте не будем стыдиться своих детей. Они не бросают на нас тень. Собственно говоря… нам, вероятно, стоит быть добрее и терпимее к самим же себе. Если бы мы могли выплеснуть свои эмоции, закатить истерику или расплакаться, когда нам этого хочется, тогда, возможно, мы бы почувствовали больше радости и счастья. А это нашему миру весьма пошло бы на пользу».

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