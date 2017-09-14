Муж Бледанс о разводе: наш брак был особенный, с синдромом

Эвелина стала главной героиней очередного выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Едва сдерживая слезы, актриса поведала о том, почему рассталась с возлюбленным, передает Soulpost со ссылкой на Стархит.

«Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном», — поделилась актриса.

Она не стала отрицать, что отношения дали трещину уже давно. «Я до сих пор еще понимаю, что я бы хотела его вернуть, хотя понимаю, что мы все сделали правильно», – поделилась Эвелина.

Бледанс было сложно признаться в этом поклонникам, и даже родственники актрисы на протяжении долгих месяцев не знали о проблемах в ее семье.

Эвелина сказала, что несмотря на развод, она сумела сохранить хорошие отношения с Александром.

«Муж оставил мне дом, сам предложил очень хорошие алименты. Теперь я знаю, что если вдруг останусь без работы, нам с Семочкой будет, на что жить», — рассказала Бледанс.

В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» впервые прозвучало и мнение Александра Семина по поводу развода. Он считает экс-супругу идеальной матерью, но подчеркивает, что им обоим нужно двигаться по жизни дальше.

«Мне сложно говорить о нас в прошедшем времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему «зритель». Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы», — поведал режиссер.

Эвелина также рассказала, что до последнего боролась за сохранение отношений. Актриса даже решилась на пластику груди, чтобы вновь привлечь внимание мужа. Однако, по признанию Бледанс, эти меры оказались бесполезны.

В финале эфира актриса отметила, что все еще надеется обрести настоящую любовь.

«Мужчины заинтересовались. Я не скрою, что открыта для отношений. Не скажу, что ищу мужчину, но я бы хотела кого-нибудь встретить. Однако Саша задал мне высокую планку. Я для него всегда была девочкой, которая слушалась его во всем. Он был настолько творческим человеком и настолько искренне любил меня…» – отметила звезда.

В финале передачи Андрей Малахов предположил, что сердце Александра Семина занято. «Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить», – сказал ведущий.