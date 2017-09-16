Вот какая вы диснеевская принцесса, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля) Мулан

Овен известен своей отвагой, храбростью и решительностью, как и всеми любимая принцесса-воин Мулан. Когда вы что-то решили, вы обязательно это сделаете, будь то цель, профессиональная мечта или восхождение на вершину тренировочного столба с металлическими весами, привязанными к вашим запястьям. Предупреждение: Овен может быть ослеплен своим мужеством и имеет тенденцию быть нетерпеливым и импульсивным. Не спешите к своей цели, найдите время для разработки плана, который включает в себя терпение и коллективную работу, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 20 мая) Эльза

Принцесса Эльза ответственна и преданна, она — прирожденный лидер. Однако она упрямая и бескомпромиссная, она выстроила ледяное королевство и живет сама по себе – что делает и знак Тельца. Позвольте себе быть более гибкими и адаптироваться к условиям, когда жизнь подсовывает вам горькую пилюлю. Вы не должны убегать от проблем или решать все самостоятельно.

Близнецы (21 мая — 20 июня) Анна

Близнецы нежны, ласковы и сообразительны, как и сестра Эльзы, Анна. Анну уважают за ее теплоту и любопытство, ее любят и восхищаются. Однако, как и большинство Близнецов, Анна может нервничать и быть непоследовательной в принятии решений. Прекратите метаться в поисках правильного ответа. Положитесь на ваше умение дружить, оригинальность и доверьтесь собственным инстинктам!

Рак (21 июня — 22 июля) Моана

Раки — эмоциональные, интуитивные существа, которые напрямую связаны с элементом воды. Угадайте, у кого еще тесная связь с водой? Да, у принцессы Моаны. Она умная, творческая и хваткая. Ничто не собьет ее с пути к своей цели. Берите с нее пример и не забудьте положиться на вашу интуицию.

Лев (23 июля — 22 августа) Жасмин

Лев — страстный, сердечный, юморной и немного нахальный знак… как и принцесса Жасмин. Жасмин не боится гвоорить правду в лицо, будь она сказана ее отцу, визирю Джафару или ее возлюбленному Аладдину. Она отказывается позволять кому-либо определять ее судьбу. Однако, особенностью Львов является заносчивость и негибкость. Но, в конце концов, они понимают, что для них лучше.

Дева (23 августа — 22 сентября) Тиана

Дева – трудолюбива, добродушна, преданна, как и принцесса Тиана. Девушка неустанно трудится, чтобы сэкономить и копить на собственный ресторан. Она обращает внимание на детали и очень осторожно относится к окружающему ее миру. Тем не менее, она также может быть ненадежной и чрезмерно критиковать происходящее. Вот почему принц Навин – идеальная пара для нее — он помогает ей расслабиться и повеселиться.

Весы (23 сентября — 22 октября) Золушка

Известные своей компанейской, позитивной натурой, Весы — социальные особы, способные поладить со всеми, даже с грызунами. Принцесса Золушка — идеальные Весы: она изо всех сил пытается совладать со своей злобной семьей, дружит с мышами и птицами, и посещает балы. Однако она ненавидит конфронтацию и очень нерешительна. Она делает то, что не должна. Пора постоять за себя, Весы, или рискуете просидеть в своей комнате, в то время как любовь всей вашей жизни пройдет мимо вас.