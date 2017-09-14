Реальные истории: женщины рассказали, почему встречались с женатыми

Хотя некоторые женщины, которые спят с женатыми мужчинами, в конечном итоге испытывают к ним чувства и хотят иметь «нормальные» отношения, данная связь не всегда переходит в эту стадию. Обычные движущие силы романа с женатым – запретный плод, табу, что возбуждает женщин до крайности, так как их влечет к тому, кто недоступен.
От наслаждения сексом без привязанности к простой влюбленности: женщины поделились своими историями, почему они спали с женатыми мужчинами и чему это их научило:
Регина, 28 лет:
«Раньше я работала менеджером по маркетингу, а затем сменила профессию и ударилась в шоу-бизнес, став музыкантом. Я встретила Его около полутора лет назад, когда мой друг попросил меня поиграть на клавишных в его новой группе, а этот человек был в ней басистом, пишет Soulpost.ru.
Он привлек меня своим искрометным юмором, особым шармом и стилем, щедростью, добротой, заботой, творческим умом и артистичной натурой, не говоря уже о предприимчивости и смекалке. Между нами возникла очевидная химия, но мне было неловко насчет его статуса женатого мужчины, однако он заверил меня, что у них с женой отношения «Не спрашивай – не говори». Я предлагала ему рассказать ей обо мне несколько раз, но у него не хватило смелости. Наконец, я сдалась и поверила ему на слово.
Когда мы проводили время вместе, это было главным образом в парках за пределами города или в нашей практической студии, в которой мы записывали музыку в течение нескольких месяцев. Мне нравилось, что в наших отношениях не было такого давления, как у обычных пар, и это позволяло нам забываться в сексе. Но, в то же время, в его объятиях я чувствовала себя ужасно, как будто он стыдился меня или нас.
Когда он, в конце концов, сказал ей обо мне, ей это жутко не понравилось. Наши отношения с ним закончились ужасно. Он сказал, чтобы я не искала его, и с тех пор я его не видела. Прошел почти год. Я все еще испытываю вину насчет своего романа с женатым, хотя в настоящее время пребываю в отношениях со свободным мужчиной, и очень счастлива.
Что касается стереотипа «разлучницы», я считаю его неверным. Каждая подобная ситуация гораздо более тонкая, чем кажется. Конечно, у некоторых людей могут ввязываться в подобные авантюры не с лучшими намерениями, но я считаю, что их мало. Думаю, что эти женщины искренне верят в то, что они смогут выпутаться из этой ситуации, не причинив никому боли, и они действительно заботятся не только о муже, но и о его семье».
Кристина, 27 лет:
«Мы познакомились во время моей командировки около трех лет назад. Он был моим наставником и помогал мне по работе. Очень немногие знали, что он женат, он никогда не носил обручального кольца.
Он — выраженный альфа-самец. Он — умный, смелый и уверенный в себе. Он также на десять лет старше меня, что заставило меня присмотреться к нему. На работе он сделал комплимент моим выступлениям, которые позволили мне почувствовать себя более компетентной. Я чувствовала себя в безопасности с ним. Наши отношения превратились из дружеских в романтические.
После нашего первого поцелуя он сказал мне, что женат. Я не могла в это поверить, ведь все это время мы проводили вместе. Он стал объяснять, что она неуважительно относится к нему, и мне стало его жаль. Я рационализировала его жену. Были времена, когда я чувствовала, что это было неправильно, но грань уже была пересечена. Он привел меня в дом, в котором жил со своей женой (она уехала), и это меня смутило. Я видела доказательства их скандалов (дыры в стене, разбитые перила), и просто хотел заботиться о нем.
Его недоступность – вот, что возбуждало меня, а также риск всего этого мероприятия. Но, с другой стороны, я огорчалась из-за того, что мы не могли заниматься обычными вещами. Я встретила некоторых из его друзей, но он никогда не хотел встречаться со мной.
Все закончилось, когда я поняла, что все, в чем он обвинял свою жену, он делал сам. Он устно, мысленно и эмоционально оскорблял меня. Он почти ударил меня по лицу однажды во время разногласий, но я остановила его, и он стал плакать. Он слишком много выпил, и, когда это произошло, все, что он хотел сделать, — устроить ссору. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что он сумасшедший.
В конце концов я рассталась с ним, а затем снова сошлась, когда он извинился, только для того, чтобы снова попасть на «разбор полетов» через неделю после примирения. Я поняла, что его эго было ушиблено, когда я сказала, что не хочу быть с ним, поэтому он помирился со мной, чтобы бросить меня, чтобы последнее слово оставалось за ним.
После того, как мы расстались, он попытался исправить ситуацию со своей женой, но ничего не вышло, и, думаю, что он очень быстро понял, что никакая здравомыслящая женщина не справится с его раздутым эго и тем, как мало он дает взамен. Я не могу его терпеть, и он — постоянное напоминание обо всех ошибках, которые я совершила, и о том, насколько низкой была моя самооценка, что я так долго терпела его».