Реальные истории: женщины рассказали, почему встречались с женатыми

От наслаждения сексом без привязанности к простой влюбленности: женщины поделились своими историями, почему они спали с женатыми мужчинами и чему это их научило:

Регина, 28 лет:

«Раньше я работала менеджером по маркетингу, а затем сменила профессию и ударилась в шоу-бизнес, став музыкантом. Я встретила Его около полутора лет назад, когда мой друг попросил меня поиграть на клавишных в его новой группе, а этот человек был в ней басистом, пишет Soulpost.ru.

Он привлек меня своим искрометным юмором, особым шармом и стилем, щедростью, добротой, заботой, творческим умом и артистичной натурой, не говоря уже о предприимчивости и смекалке. Между нами возникла очевидная химия, но мне было неловко насчет его статуса женатого мужчины, однако он заверил меня, что у них с женой отношения «Не спрашивай – не говори». Я предлагала ему рассказать ей обо мне несколько раз, но у него не хватило смелости. Наконец, я сдалась и поверила ему на слово.

Когда мы проводили время вместе, это было главным образом в парках за пределами города или в нашей практической студии, в которой мы записывали музыку в течение нескольких месяцев. Мне нравилось, что в наших отношениях не было такого давления, как у обычных пар, и это позволяло нам забываться в сексе. Но, в то же время, в его объятиях я чувствовала себя ужасно, как будто он стыдился меня или нас.

Когда он, в конце концов, сказал ей обо мне, ей это жутко не понравилось. Наши отношения с ним закончились ужасно. Он сказал, чтобы я не искала его, и с тех пор я его не видела. Прошел почти год. Я все еще испытываю вину насчет своего романа с женатым, хотя в настоящее время пребываю в отношениях со свободным мужчиной, и очень счастлива.

Что касается стереотипа «разлучницы», я считаю его неверным. Каждая подобная ситуация гораздо более тонкая, чем кажется. Конечно, у некоторых людей могут ввязываться в подобные авантюры не с лучшими намерениями, но я считаю, что их мало. Думаю, что эти женщины искренне верят в то, что они смогут выпутаться из этой ситуации, не причинив никому боли, и они действительно заботятся не только о муже, но и о его семье».

Кристина, 27 лет:

«Мы познакомились во время моей командировки около трех лет назад. Он был моим наставником и помогал мне по работе. Очень немногие знали, что он женат, он никогда не носил обручального кольца.

Он — выраженный альфа-самец. Он — умный, смелый и уверенный в себе. Он также на десять лет старше меня, что заставило меня присмотреться к нему. На работе он сделал комплимент моим выступлениям, которые позволили мне почувствовать себя более компетентной. Я чувствовала себя в безопасности с ним. Наши отношения превратились из дружеских в романтические.