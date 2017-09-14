Шесть очень важных причин всегда снимать обувь в квартире

В случае с любителями моды обувь еще является и способом выразить индивидуальность, сделать образ законченным, пишет Lifter.com.ua.

Но стоит ли носить обувь в помещении?

Думаю, вы не раз видели в фильмах, что в США, например, обувь в доме не снимают, а иногда ложатся обутыми и на кровать.

Нам трудно представить такую ситуацию, потому что в нашей культуре строго-настрого запрещено ходить по дому в любой обуви, кроме домашних тапочек.

Кто же прав и каких привычек следует придерживаться?

Оказывается, правильно делают те, кто снимает обувь в помещении. Вот почему.

1. Обувь - переносчик инфекций

С обувью вы приносите в дом бактерии с улицы. Исследование, проведенное в Университете Аризоны, показало, что на подошве ботинок после прогулки собирается 421 000 единиц бактерий: кишечная палочка, бактерии, вызывающие менингит и диарею, пневмонию и инфекции дыхательных путей и др.

2. Обувь - переносчик вредных химикатов

Исследователи обнаружили, что гербицид 2,4-D может быть легко попасть внутрь помещения через обувь. Это химическое вещество может вызвать такие проблемы в организме, как кожная сыпь и желудочно-кишечные расстройства.

Долгосрочные последствия для здоровья от воздействия этого вещества - неизвестны.

3. С обуви сыплется уличная грязь

Вы приносите с собой грязь на обуви, а значит нужно эту грязь отмыть. Это можно сделать только с помощью химии. Чем больше грязи, тем больше чистящих средств используется.

Вы тратите деньги на химию и вдобавок получаете дозу вредного воздействия от нее. Проще снимать обувь при входе.

4. Обувь быстрее изнашивается

Если вы носите обувь дома, значит ваш ковер, линолеум или паркет чаще загрязняется, а значит - изнашивается. Когда вы пытаетесь оттереть эту грязь или выбить ее из ковра, вы еще больше портите вещь или поверхность.

Нетрудно догадаться, что вам в скором времени придется потратиться не только на чистящие средства, но и на новое напольное покрытие.

5. Ваш топот мешает соседям

Для городских жителей ситуация усложняется тем, что хождение по квартире в обуви мешает соседям внизу. Зачем вам еще один повод для ссоры с соседями?

6. Ходить босиком - полезно

Какой бы дорогой или удобной не была ваша обувь, ногам намного лучше без нее. Какое же это облегчение - придя домой, снять обувь и закинуть ноги на диван. Пусть они отдохнут после длинного марафона.

Кроме того, ходить босиком полезно для здоровья, особенно по земле.