Анти-искусство флирта: приемы, которые раздражают мужчин

Только многие мужчины не считают эти попытки такими уж безобидными — кое-какие из женских штучек просто раздражают представителей сильного пола. ХОЧУ.ua составил список женских приемов флирта, которые не стоит применять, если не хотите оттолкнуть понравившегося мужчину.

Волосы, пуговицы, шапки…

Не очень понятный набор слов, так что все по порядку. В попытках проявить свою заинтересованность, некоторые девушки начинают игриво пытаться взъерошить волосы мужчины. Некоторых этот жест бесит просто потому, что представляют себя маленькими мальчиками, которых мама собирает в школу и пытается пригладить их волосы. Сделав что-то подобное с женскими волосами, мужчина бы сразу получил по рукам и был бы «обласкан» не самыми добрыми словами.

На счет пуговиц — нервничая, некоторые девушки начинают крутить пуговицы на рубашке молодого человека. Зачем? Ответа на этот вопрос нет. Думаем, не ошибемся в предположении, что, оторвав пуговицу на рубашке мужчины, девушка хочет продемонстрировать свои навыки прекрасной домохозяйки, которая тут же достанет из сумочки катушку ниток с иголками и начнет виртуозно пришивать пуговицу обратно. Да даже, если она так сделает, мало кому из мужчин понравится, что ему испортили рубашку.

Вышеупомянутая шапка — ситуация, когда девушка шутливо пытается снять с парня шапку и напялить на себя… Да, кому-то это может показаться милым и забавным (особенно, когда вам по 15 лет), но когда девушке 22+ и она, таким образом, пытается проявить симпатию, выглядит это очень странно. Была такая ситуация с американо-кубинским певцом Аурелио Вольтера, когда на одном из его концертов, несколько фанатов пытались стащить с его головы цилиндр. Позже, он написал об этом инциденте на страничке в Facebook:

Стащить с мужчины шляпу — это все равно, что подойти к женщине с мокрым полотенцем и стереть с нее макияж. Оскорбительно и ни капли не смешно.

Сигареты

Некоторые девушки почему-то считают, что сигареты могут привлечь внимание мужчины. Мол, сидит такая роковая красотка, томно смотрит по сторонам и медленно выпускает кольца сигаретного дыма из своего ротика. И вот она уверенна в своей сногсшибательности и сексуальности. Только на деле не все так привлекательно — ни один нормальный мужчина не хочет, чтобы от его девушки пахло, как от пепельницы. Один только запах сигаретного дыма может сшибить с ног даже самого стойкого мужчину, но не в том смысле, что он сразу влюбится, а в том, что попытается побыстрее сбежать. Да и вредно это — «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья»!

Менять голос

В присутствии мужчин, некоторые девушки сразу меняют свой голос, пытаясь говорить детским и миленьким голосочком. Выглядит это комично, а мужчин просто раздражает. Кажется, что перед тобой не девушка, а мультяшный персонаж, пытающийся спародировать Зайца из «Ну, погоди!». Это просто нелепо, когда взрослая девушка пытается строить из себя инфантильную девочку со сладким голоском, особенно, когда голос у нее уверенный и с хрипотцой. Так что, не вздумайте менять голос и интонацию речи — такой прием сразу будет раскрыт и не вызовет ни капли умиления.