Анти-искусство флирта: приемы, которые раздражают мужчин

Когда мужчине нравится девушка, он готов сделать для нее все что угодно. Когда девушке нравится мужчина, она тоже готова почти на все… Но сначала идут попытки соблазнения, которые девушкам кажутся очень милыми, сексуальными и ненавязчивыми.
Только многие мужчины не считают эти попытки такими уж безобидными — кое-какие из женских штучек просто раздражают представителей сильного пола. ХОЧУ.ua составил список женских приемов флирта, которые не стоит применять, если не хотите оттолкнуть понравившегося мужчину.
Волосы, пуговицы, шапки…
Не очень понятный набор слов, так что все по порядку. В попытках проявить свою заинтересованность, некоторые девушки начинают игриво пытаться взъерошить волосы мужчины. Некоторых этот жест бесит просто потому, что представляют себя маленькими мальчиками, которых мама собирает в школу и пытается пригладить их волосы. Сделав что-то подобное с женскими волосами, мужчина бы сразу получил по рукам и был бы «обласкан» не самыми добрыми словами.
На счет пуговиц — нервничая, некоторые девушки начинают крутить пуговицы на рубашке молодого человека. Зачем? Ответа на этот вопрос нет. Думаем, не ошибемся в предположении, что, оторвав пуговицу на рубашке мужчины, девушка хочет продемонстрировать свои навыки прекрасной домохозяйки, которая тут же достанет из сумочки катушку ниток с иголками и начнет виртуозно пришивать пуговицу обратно. Да даже, если она так сделает, мало кому из мужчин понравится, что ему испортили рубашку.
Вышеупомянутая шапка — ситуация, когда девушка шутливо пытается снять с парня шапку и напялить на себя… Да, кому-то это может показаться милым и забавным (особенно, когда вам по 15 лет), но когда девушке 22+ и она, таким образом, пытается проявить симпатию, выглядит это очень странно. Была такая ситуация с американо-кубинским певцом Аурелио Вольтера, когда на одном из его концертов, несколько фанатов пытались стащить с его головы цилиндр. Позже, он написал об этом инциденте на страничке в Facebook:
Стащить с мужчины шляпу — это все равно, что подойти к женщине с мокрым полотенцем и стереть с нее макияж. Оскорбительно и ни капли не смешно.
Сигареты
Некоторые девушки почему-то считают, что сигареты могут привлечь внимание мужчины. Мол, сидит такая роковая красотка, томно смотрит по сторонам и медленно выпускает кольца сигаретного дыма из своего ротика. И вот она уверенна в своей сногсшибательности и сексуальности. Только на деле не все так привлекательно — ни один нормальный мужчина не хочет, чтобы от его девушки пахло, как от пепельницы. Один только запах сигаретного дыма может сшибить с ног даже самого стойкого мужчину, но не в том смысле, что он сразу влюбится, а в том, что попытается побыстрее сбежать. Да и вредно это — «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья»!
Менять голос
В присутствии мужчин, некоторые девушки сразу меняют свой голос, пытаясь говорить детским и миленьким голосочком. Выглядит это комично, а мужчин просто раздражает. Кажется, что перед тобой не девушка, а мультяшный персонаж, пытающийся спародировать Зайца из «Ну, погоди!». Это просто нелепо, когда взрослая девушка пытается строить из себя инфантильную девочку со сладким голоском, особенно, когда голос у нее уверенный и с хрипотцой. Так что, не вздумайте менять голос и интонацию речи — такой прием сразу будет раскрыт и не вызовет ни капли умиления.
Выдавливать из себя секс
Ну вот прям вообще не оставляют мужчинам ни капли шанса для фантазии… Через-чур вызывающие декольте, мини, шокирующая расцветка. Например, наденете вы леопардовое суперкороткое платье с глубоким декольте и открытой спиной, да еще и вставите в грудь силиконовые вставки для придания ей аппетитности.
Ну и как вы будете выглядеть со стороны? Да так, что создадите впечатление слишком доступной девушки, которая ставит перед собой цель обязательно кого-нибудь подцепить. А если силиконовые вставки с груди предательски слетят, пиши пропало — мало кто из мужчин захочет связать свою жизнь с обманщицей.
Вызывать ревность
Одна из самых глупых и раздражающих мужчин уловок — это заставить его приревновать. Пытаясь сыграть на ревности на начальных этапах знакомства, девушка точно ничего хорошего не добьется. Во-первых, потому что парень, который не так давно знает девушку, не может понять — кто этот мужчина (любовник, просто знакомый, брат, муж и т.д.). Во-вторых, мужчина может принять этот женский жест ни как попытку заставить приревновать, а как равнодушие к собственной персоне, что бьет по самолюбию. В-третьих, зачем ему вступать в разборки с другим соперником за девушку, с которой, возможно, даже ничего не получится? Ну и в-четвертых, парень может подумать, что вы со всеми заигрываете и сочтет вас за легкомысленную особу.
Держать рот полуоткрытым
Этот селфи-тренд раздражает многих не только на фотографиях в Instagram, но и когда девушки пытаются таким способом соблазнить мужчину. Сказывается впечатление, что девушка просто больна — ну насморк у нее, может, или аденоиды беспокоят. Но нет, это такая флирт-фишка. Еще мужчин раздражают губы в стиле дакфейс. Это давно не признак сексуальности, а признак недалекого ума.
«Я у мамы дурочка»
Некоторые девушки, часто не специально, строят из себя дурочек, задают глупые, абсурдные и нелепые вопросы. Это может быть к месту, когда вы реально не разбираетесь в теме, но хотите поучаствовать в разговоре и выразить интерес. Но когда вопросы действительно абсурдные (например, не знает, как набрать из кулера воды — там всего-то две кнопки — с горячей и холодной водой), у мужчины может создаться впечатление о вас, как о глупой персоне. А глупых девушек не так просто уважать. Тем более, сейчас просто не модно быть красивой дурочкой – парням больше нравятся разносторонние, начитанные и увлекающиеся личности.
Инсценировать общность интересов
Нет ничего страшного, если вы ничего не понимаете в футболе, не играете в компьютерные игры или в приставку, не интересуетесь боями без правил и не пьете пиво — вы же личность и у вас есть свои интересы. Зачем делать вид, что ваши интересы совпадают? Это выглядит глупо. Мужчины же не сочиняют, чтобы впечатлить понравившуюся девушку, что он смотрит мелодраматичные сериалы, ходит по магазинам косметики и обожает вышивать по вечерам. Так что, оставайтесь самой собой и не придумывайте себе интересы.