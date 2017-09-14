Врачи определили, каким женщинам грозит ранний климакс

Медики из Университета Пенсильвании, подведя итоги 14-летних наблюдений за женщинами, установили: у курильщиц может слишком рано начаться менопауза.

«У многих женщин, принадлежащих к европеоидной расе, имеется специфическая генная мутация, которая делает особенным влияние на организм продуктов горения табака. У курильщиц менопауза может начаться на 9 лет раньше, чем у некурящих женщин», - сообщили авторы исследования, передает Medikforum.ru.

Специалисты наблюдали за 400 женщинами, находившихся к началу проекта в возрасте от 35 до 47 лет. Они обнаружили, что у некурящих и курящих женщин отличалось время наступления менопаузы. В частности, у тех, кто не курил, климакс начинался в среднем спустя почти 14 (13,91) лет после запуска исследования. У тех, кто выкуривал менее 10 сигарет в день, - спустя чуть больше 11 лет. У тех, кто выкуривал пачку сигарет, – спустя немногим более 5 лет.

Авторы проекта отметили, что мутации, о которых идет речь, затрагивают два гена, CYP3A4*1B и CYP1B1*3. Ученые подчеркнули, что эти мутации распространены среди женщин европеоидной расы.