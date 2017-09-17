Мужья и жены должны орать друг на друга для сохранения семьи

"Некоторое время назад одна моя пациентка с гордостью рассказывала, что они никогда не ссорятся с мужем и не повышают друг на друга голос, - говорит известный британский психиатр доктор Джен Манн. - Однако со временем в этой семье появились проблемы, и настрой у супругов стал пассивно-агрессивным. Женщина не понимала, как это объяснить, поскольку всегда была корректна с мужем. Впрочем, о существенных проблемах они предпочитали не говорить ради сохранения «мира в семье». Но именно эта молчаливая тактика игнорирования разногласий и является убийцей отношений. Все мы знаем о том, что крик негативно воздействует на человека, и супруги, которые кричат друг на друга, не уживаются вместе. На самом деле, порой крик играет очень позитивную роль в семейных отношениях, поскольку позволяет выплескивать всё то, что накопилось в человеке. И в дальнейшем эти сомнения его больше не будут мучить, сообщает Medikforum.ru.

Конечно, я вовсе не предлагаю партнерам и супругам с утра до вечера орать друг на друга. Если в семье то и дело вспыхивают ссоры, то ни крик, ни тихое игнорирование проблем уже не помогут, и нужно искать более радикальные решения. Однако тактика умалчивание и стремление сохранять тишину в вопросах, которые требуют серьезных обсуждений, это путь в никуда. В самых здоровых семейных отношениях партнеры могут иметь разногласия, но они открыто обсуждают их для того, чтобы прийти к устраивающему их обоих решению.

Ни один из таких супругов не воспринимает себя миротворцем, и они понимают, что споры могут играть роль катарсиса, при котором вы выпускаете скопившееся внутри напряжение, что успокаивает и помогает сблизиться вновь. Одна моя клиентка из-за этого тихого накапливания отрицательных эмоций постоянно прижигала любимые рубашки мужа утюгом, а потом сообщала ему, что это произошло случайно. В конце концов, ее «прорвало» во время большого семейного обеда в присутствии значительного количества друзей и родственников, и этот совершенно дикий семейный скандал мгновенно разрушил брак. Если бы она решилась обсудить скопившиеся внутри проблемы значительно раньше, а не терпеть годами и мириться с ними, то это помогло бы сберечь нервы и сохранить семью".