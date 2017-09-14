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Картофельная запеканка с лисичками

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Картофельная запеканка с грибами любима многими, ведь это настоящая комфортная еда: привычная, домашняя, не вызывающая непонимания и недоумения. Для того, чтобы запеканка была вкусной и могла вызвать по-настоящему ностальгические чувства, она должна быть приготовлена из хорошей крахмалистой картошки, свежих ароматных грибов и непременно с любовью.

Ингредиенты: картофель - 1,5 кг, лисички - 500 г, лук репчатый крупный - 1 шт., яйца куриные - 3 шт., молоко - 150 мл, масло сливочное - 70 г, масло сливочное топленое - 10 г, соль - 1 1/4 ч. л., перец черный молотый - 1/4 ч. л., тертый сыр по желанию.

Приготовление:

1. Картошку сразу же поставьте вариться в мундире. Выбирайте примерно одинаковые, некрупные картофелины, чтобы они приготовились равномерно.

2. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности в небольшом количестве масла и отложите, пишет Rus.tvnet.lv.

3. Лисички очистите от земли. Обычно грибы не рекомендуют мыть из-за того, что они впитывают слишком много воды, но в лисичках может быть довольно много земли, поэтому, на мой взгляд, лучше выпарить воду во время готовки, чем хрустеть песком на зубах.

В общем, смотрите по ситуации.

Грибы крупно нарежьте и обжарьте на сковороде до того момента, когда жидкость выпарится и они будут именно жариться. Если грибов много, то эту жидкость будет быстрее слить и даже использовать потом для приготовления соусов или бульонов.

4. Соедините грибы с луком, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.

5. Готовую картошку очистите, пока она горячая. Пропустите ее через пресс для картофеля, добавьте масло и молоко. По одному добавляйте яйца и тщательно перемешивайте, чтобы получилась однородная картофельная масса.

Не забудьте посолить пюре, можно добавить измельченную зелень укропа, приправить пажитником или паприкой на ваш вкус.

Половину получившейся картофельной массы выложите ровным слоем в форму для запекания.

6. На слой картофеля положите грибы, затем оставшийся картофель. Можно добавить сыр: либо внутрь, к начинке, либо посыпать им запеканку сверху, примерно за 10-15 минут до готовности.

7. Разровняйте верхний картофельный слой, смажьте его маслом. Запекайте при 180-190 градусах, пока верх запеканки не станет золотисто-коричневым.

Чтобы запеканку было легко нарезать, необходимо ее немного остудить. К этому блюду традиционно хороша сметана или грибной соус. Можно подать запеканку со овощами как самостоятельное блюдо или как гарнир.

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