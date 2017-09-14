Диета по Зодиаку: что поможет вашему знаку сбросить вес

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы питаетесь на ходу и чем попало. Вы не будете тратить время на приготовление блюда и его сервировку, потому что у вас есть более важные дела. Конечно, вы отличите свежую пищу от испорченной, но гурманом вас не назвать. Добавим сюда вашу активность, и станет понятно, почему избыточный вес вам не грозит, пишет Mixnews.lv.

Совет: если вам все же мерещатся лишние килограммы, то выбирайте краткосрочные программы, например, однодневное голодание. Или устройте соревнование с подругой, кто из вас больше скинет в течение недели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вы ведете размеренный образ жизни, предпочитаете нездоровую пищу и превосходно готовите. К тому же вы не умеете вовремя остановиться, когда уже насытились. Поэтому стоит ли удивляться, что килограммы к вам так и липнут?

Совет: слушайте свой организм и садитесь за стол только тогда, когда голодны. Заведите пищевой дневник и займитесь спортом, потому что отказаться от куска торта выше ваших сил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Пожалуй, у вас есть повод поблагодарить свою хрупкую нервную систему за то, что вы не набираете вес. Из-за высокой возбудимости и тревожности калорийная пища не наносит ущерба вашей фигуре. Правда, есть риск развития заболеваний системы ЖКТ, поэтому закидывать в рот все подряд не стоит.

Совет: реализуйте личную программу продуктозамещения. Вместо сладостей ешьте сухофрукты, мед, виноград. А булочки замените орехами и бобовыми. Они полезны как перекусы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Еда и эмоции для вас тесно переплетены: вы можете годами покупать один и тот же сорт сыра, потому что он связан с положительными эмоциями из детства. А еще вы любите наедаться перед сном и совершаете ночные набеги на холодильник. Из-за этого ваш вес нестабилен и может резко колебаться.

Совет: обязательно сходите к психологу, потому что ваш режим питания зависит от удовлетворенности жизнью. Поскольку спорт — это однозначно не ваш выбор, то раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Чаще всего у вас хороший метаболизм. А еще вы любите красиво одеваться и хвастаться внешним видом перед окружающими. Так что проблем у вас обычно нет: в любом теле и весе вы считаете себя неотразимой и сексуальной. Правда, алкоголь, шоколад и выпечка все равно наносят вред: если не фигуре, то состоянию кожи.

Совет: тратьте время на сервировку стола. Батистовая скатерть, красивая посуда, семейное серебро создадут вам соответствующее настроение, при котором вы не станете торопиться и будете медленно пережевывать пищу. И поскольку бургер не смотрится на фарфоре, вас не потянет его есть.

Дева (23 августа – 22 сентября)

По природе вы долгожительница, у вас выносливый организм (даже если на первый взгляд так не кажется). Вы достаточно много знаете о правильном питании и, возможно, уже испытывали на себе вегетарианство. И у вас, скорее всего, есть записная книжечка с рецептами, в которой указана калорийность каждого блюда, поэтому удивить вас рекомендациями трудно.