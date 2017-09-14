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Утренняя тошнота матери во время беременности полезна для малыша – ученые

Krasotka.ee
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Тошнота. Фото иллюстративное | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Эксперимент американских ученых показал, что плохое самочувствие будущей матери во время беременность приносит пользу ребенку.

До 85% беременных женщин страдают от утренней тошноты во время первого триместра. Она может плохо сказываться на твоем теле и на моральном духе, но исследования показывают, что это полезно для плода, передает Parenting.

Ученые провели исследования, в которых наблюдалось более 850 тысяч беременных женщин. Эксперимент показал, что у девушек, испытывающих тошноту и рвоту, было меньше выкидышей. Большинство рожало здоровых детей. Однако у 9,5% женщин, которые не страдали от плохого самочувствия, случились преждевременные роды.

Утренняя тошнота вызвана быстрым увеличением гормона хорионического гонадотропина. Его выделяет плацента в первом триместре, пишет Ivona.bigmir.net.

Попробуй следующие способы, которые помогут облегчить плохое самочувствие:

делай несколько перекусов в течение дня;

пей много воды;

попробуй включить в рацион засахаренный имбирь или мяту;

ешь крекеры;

больше отдыхай.

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