Ученые рассказали о совместимости диеты и картофеля

В картофеле содержится много клетчатки и углеводов, и именно по этой причине во многих малоуглеводных диетах советуют исключить этот продукт из рациона, пишет Rus.tvnet.lv.

Однако не нужно забывать о картофеле окончательно – важно только соблюдать умеренность и применять правильные способы приготовления блюд из этого овоща.

Главный вопрос – именно способ приготовления, поскольку жареную картошку или пюре с маслом и сыром вряд ли можно назвать подходящими вариантами диеты для похудения. Тем не менее существует множество других способов.

Что такое картофель?

Картофель принадлежит к пасленовым – так же, как помидоры, перцы или баклажаны. Само растение на поверхности представляет из себя куст, который начинает цвести ближе к осени. Плоды картофеля находятся в земле.

На сегодняшний день удалось вывести разнообразные сорта картофеля, а также похожих растений, например, сладкий картофель или ямс. Картофель богат витаминами С, В6, В2 и В3.

Как можно приготовить картофель?

Картофель аналогичен другим продуктам – питательная ценность определяется способом его обработки. Например, не рекомендуется готовить картофель с сыром или сметаной – есть масса других, более здоровых способов. Стоит соблюдать следующие рекомендации:

- Старайтесь выбирать средние по размеру картофелины.

- Избегайте добавок – не добавляйте в блюда из картофеля сливочное масло, майонез, сметану.

Найдите альтернативу – к примеру, можно готовить картофель с томатным соусом, низкокалорийными сортами сыра или свежей сальсой – и вкусно, и полезно.

- Не добавляйте много соли. Старайтесь использовать минимальное ее количество.

- Картофель в мундире – оптимальный вариант. В шкурке имеется целая кладезь полезных веществ, в том числе клетчатка.

В заключение хочется сказать, что не нужно отказываться от любимого картофеля только потому, что вы на диете. Соблюдайте умеренность, и вы обязательно добьетесь успеха.