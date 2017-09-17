Ученые рассказали о совместимости диеты и картофеля

Большинство из нас относятся к картофелю в качестве продукта для диеты крайне негативно. И это не совсем правильно.
В картофеле содержится много клетчатки и углеводов, и именно по этой причине во многих малоуглеводных диетах советуют исключить этот продукт из рациона, пишет Rus.tvnet.lv.
Однако не нужно забывать о картофеле окончательно – важно только соблюдать умеренность и применять правильные способы приготовления блюд из этого овоща.
Главный вопрос – именно способ приготовления, поскольку жареную картошку или пюре с маслом и сыром вряд ли можно назвать подходящими вариантами диеты для похудения. Тем не менее существует множество других способов.
Что такое картофель?
Картофель принадлежит к пасленовым – так же, как помидоры, перцы или баклажаны. Само растение на поверхности представляет из себя куст, который начинает цвести ближе к осени. Плоды картофеля находятся в земле.
На сегодняшний день удалось вывести разнообразные сорта картофеля, а также похожих растений, например, сладкий картофель или ямс. Картофель богат витаминами С, В6, В2 и В3.
Как можно приготовить картофель?
Картофель аналогичен другим продуктам – питательная ценность определяется способом его обработки. Например, не рекомендуется готовить картофель с сыром или сметаной – есть масса других, более здоровых способов. Стоит соблюдать следующие рекомендации:
- Старайтесь выбирать средние по размеру картофелины.
- Избегайте добавок – не добавляйте в блюда из картофеля сливочное масло, майонез, сметану.
Найдите альтернативу – к примеру, можно готовить картофель с томатным соусом, низкокалорийными сортами сыра или свежей сальсой – и вкусно, и полезно.
- Не добавляйте много соли. Старайтесь использовать минимальное ее количество.
- Картофель в мундире – оптимальный вариант. В шкурке имеется целая кладезь полезных веществ, в том числе клетчатка.
В заключение хочется сказать, что не нужно отказываться от любимого картофеля только потому, что вы на диете. Соблюдайте умеренность, и вы обязательно добьетесь успеха.