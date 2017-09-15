После этого осложнения во время беременности женское сердце ослабевает навсегда

Миллионы беременных сталкиваются с преэклампсией - серьезным расстройством, которое вызывает повышенное артериальное давление. Считается, что преэклампсия наблюдается при каждой 14-й беременности, от этого расстройства страдали даже знаменитости вроде Ким Кардашян и Мэрайи Кери. Новое исследование предполагает, что появление преэклампсии на раннем этапе беременности отрицательно влияет на левое предсердие через месяц после родов. Преэклампсия утолщает данную зону сердца, и подобные изменения могут привести к хроническим кардиологическим проблемам для женщин, пишет Medikforum.ru.

Довольно часто преэклампсия протекает вообще без симптомов, которые отличались бы от изменений в организме женщины, наблюдаемых во время беременности, вроде задержки воды и отеков ног. Вот почему ее бывает трудно диагностировать. Однако это расстройство сопровождается повышенным артериальным давлением и аномальным количеством белка в моче. Исследователи из Udine University в Италии обнаружили, что столкнувшиеся с преэклампсией на раннем этапе беременности женщины часто страдают от более тяжёлой разновидности расстройства, следовательно, им чаще угрожают и его осложнения позднее в жизни.

Среди подобных осложнений хроническая гипертония, диабет, болезни почек, гипотиреоидизм и проблемы с памятью. Эти выводы ученые сделали на основе наблюдений за 65 женщинами, у которых развивалась преэклампсия, но не было отмечено повышенного артериального давления до беременности. Более трети этих будущих мам столкнулись с преэклампсией на раннем этапе беременности. В контрольной группе находились 16 небеременных женщин с повышенным артериальным давлением, 6 здоровых беременных и еще дополнительно 30 небеременных, у которых не наблюдалось повышенного давления.