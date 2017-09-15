Женщинам с фигурой в форме яблока грозит самый опасный рак груди

Китайские исследователи установили, что женщины с фигурой в форме яблока чаще сталкиваются с самой смертоносной формой рака груди. На протяжении многих лет наука предупреждала об опасностях ожирения, так как существуют доказательства того, что большие объемы лишнего веса провоцируют опухоли молочных желез. Но теперь исследователи продемонстрировали такую связь между ожирением и формой болезни, которая является более сложной, чем это ранее было принято считать. В частности, они выяснили, что женщины с повышенным индексом массы тела, у которых лишний жир распространяется по бедрам и ягодицам (форма груши), значительно чаще страдают от гормонально позитивного рака груди, пишет Medikforum.ru.

Эта разновидность болезни развивается под влиянием женского гормона эстрогена, который способен присоединяться к белкам в раковых клетках и стимулировать их рост. Пациентам обычно дают лекарственный препарат тамоксифен для блокирования воздействия эстрогена, стимулирующего формирование опухолевых клеток. А вот женщинам с более высоким соотношением талии к бедрам, при котором отмечается скопление лишнего жира в области живота и боков (форма яблока), чаще угрожает гормонально негативный рак груди, являющийся гораздо более опасным. При этой разновидности болезни лекарства для блокирования воздействия гормонов неэффективны, поэтому женщинам приходится прибегать к химиотерапии.

По мнению авторов исследования, одним из объяснений данной связи является воздействие подкожного жира на производство эстрогена, что и обеспечивает развитие первой разновидности рака груди. Висцеральный жир более плотно связан с резистентностью к инсулину, поэтому он чаще провоцирует вторую разновидность рака груди. Исследователи утверждают, что лечащие врачи должны оценивать риск гормонально негативного рака груди на основе формы тела женщины перед выпиской тамоксифена, который обычно выдается тем, кто входит в группу риска.