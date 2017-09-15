Медики объяснили, чем опасна холодная еда

О том, почему опасно есть холодную еду, гастроэнтерологи рассказали на страницах издания «Телеграф». Они отметили, что многим современным людям не свойственно строго соблюдать температурные режимы: очень часто употребляется одновременно холодные закуски или напитки и горячие тяжелые блюда, пишет Medikforum.ru.

По словам экспертов, поедание холодной еды, в особенности содержащей животные белки, тормозит процесс пищеварения в желудке – пища непереваренной выбрасывается в тонкий кишечник. «Тонкий кишечник должен работать над расщеплением углеводов, но из холодной белковой пищи в него попадают бактерии, препятствующие нормальному функционированию данного органа», - пояснили медработники.

Из-за регулярного употребления холодных блюд и закусок замедляется обмен веществ и неконтролируемо растет вес, развиваются запоры и воспалительные заболевания органов пищеварительного тракта. Холодными, по мнению врачей, можно есть только овощи и фрукты, причем употребляя их строго отдельно от первых и вторых блюд – например, в перерывах между основными приемами пищи.

«Запивая почти горячий бургер холодной колой, рано или поздно человек спровоцирует мощный разлад в организме», - отметили гастроэнтерологи.