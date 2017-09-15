16 секретов красоты, чтобы с утра выглядеть отменно

Попробуйте выполнить хотя бы половину этих советов перед сном, и вы увидите, как легко выглядеть свежей и отдохнувшей по утрам. Притом без лишних усилий!

1. Лекарство от вездесущего акне

Смешайте одну столовую ложку меда с чайной ложкой корицы, а затем нанесите на проблемные зоны. Утром ваша кожа будет выглядеть значительно лучше, пишет Mixnews.ru.

2. От прыщей

Если вечером вы заметили, что на коже появились эти “товарищи”, немедленно намажьте их соком алоэ и отправляйтесь спать. Он содержит витамин С и B, которые успокаивают, засушивают и очищают пораженную пору.

3. Пятки как у младенца

Если ваши ноги страдают сухостью, проводите перед сном каждый вечер это нехитрую манипуляцию. Намажьте ступни вазелином или любым увлажняющим кремом и наденьте плотные теплые носки.

4. Бархатные ручки

Точно такой же совет применим к рукам. Особенно актуальным он будет зимой, когда руки становятся от мороза сухими и шершавыми. Вместо крема можно взять кокосовое масло, и лучше, если у вас будут выделены специальные перчатки для сна.

5. Хлопай ресницами и взлетай

Каждую ночь “наращивайте” себе ресницы, нанося на них капельку касторового масла. Более заметный эффект вы увидите, если в касторовое масло добавить витамин Е и миндальное масло.

6. Увлажнение 24 часа в сутки

Увлажнитель воздуха — вообще очень полезная штука. Чтобы продлить молодость и красоту своей кожи, включайте его на ночь рядом с кроватью. Разница огромна!

7. Ночные морщины

Чтобы лицо не было с утра помятым, замените х/б простыни на шелковые. Прическа, к слову, так тоже сохранится лучше.

8. Локоны

Нанесите на волосы чуть-чуть масла для загара — только совсем немного. И с утра вы получите локоны без всяких плоек.

9. Ясный взгляд

Хорошее средство от темных кругов под глазами — миндальное масло. Просто нанесите его перед сном на зону вокруг глаз.

10. Антошка, Антошка! Пойдем копать картошку

Если масла миндальных косточек не нашлось, возьмите обыкновенную картофелину. Тщательно вымойте, отрежьте несколько кусочков и положите перед сном на глаза.

11. Дешево и сердито

Вместо бигуди можно использовать обыкновенные бумажные пакеты. Разрежьте такой пакет на полосочки и накрутитесь, как если бы вы использовали мягкие бигуди.

12. Голливудская улыбка

Зубы можно отбелить с помощью пищевой соды. Нанесите на щетку немного соды и почистите зубы как обычно. Только учтите, что в течение трех-четырех часов после этого не рекомендуется есть. Вот почему лучше проводить эту процедуру перед сном.

13. Лечим посеченные кончики

Очень хорошо в этом случае помогает масло арганы, но оно и стоит соответственно. Масло жожоба — более приемлемый по цене, но не менее полезный аналог. Вотрите немнго масла перед сном в кончики волос и наутро вы заметите разницу.

14. Принцесса на горошине

Положите вокруг побольше подушек, совсем как в сказке. Это избавит от мешков под глазами, так как жидкость не будет скапливаться в области лица.

15. Аспирин в помощь

Модели Victoria’s Secret знают, что аспириновая маска с медом помогает снять любые воспаления и заживить небольшие прыщики. Три таблетки растертого в порошок (не растворимого) аспирина смешайте с 1 ч. ложкой меда и нанесите смесь на лицо.

16. Не ждите утра

Не ждите утра, чтобы использовать сухой шампунь. Если вы чувствуете, что утром не будет времени помыть голову, лучше нанесите его заблаговременно. За ночь он сделает свое дело!