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Почему этот жених так рад видеть свою невесту? Смотрим и плачем от счастья

Krasotka.ee
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Невеста, фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

На днях в Сети появилось одновременно трогательное и веселое видео с протестантской свадьбы афроамериканцев. Очень харизматичный жених не смог скрыть своих эмоций, подняв фату невесты и увидев ту, с которой он проведет всю свою жизнь.

Пользователи сайта Reddit.com выдвинули свою версию происходящего. По их словам, у многих народов есть традиция не видеть свою невесту до свадьбы, мол, это плохая примета, да и к тому же брак может расстроиться, если невеста некрасива, ведь пару выбирают родители, передает Life.ru.

Вряд ли эта версия подходит для данной ситуации — вы просто посмотрите на влюбленный взгляд жениха, он просто без ума от своей избранницы. Особо следует, конечно, отметить ведущего церемонии. Эмоции, которые отражаются на его лице во время этой сцены, не менее бесценны.

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