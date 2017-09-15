27-летняя девушка, сломавшая позвоночник на вечеринке: я все равно найду любовь!

Девушка, которая не может вспомнить, как именно сломала спину на вечеринке, поклялась, что не допустит того, чтобы травмы разрушили ей жизнь, несмотря на то что она парализована от пяток до талии.
До того, как произошел несчастный случай, Франческа Антонниации вела обычную жизнь: работала в офисе, встречалась с друзьями, ходила по клубам. Но в мае 2016 года вся привычная жизнь была перечеркнута, когда девушка сломала спину, проломила череп, получила кровотечение в мозгу, из-за чего она больше не может ходить и различать запахи, пишет Daily Mail.
Франческа говорит, что до сих пор не помнит, что с ней произошло. Даже первые девять дней, что она провела в больнице, для нее прошли как в тумане, а она уже тогда была парализована, передает Life.ru.
"Узнав, что со мной произошло, я была опустошена. Но у меня не было другого выбора, кроме как принять все как есть"
Прошел уже год, и Франческа теперь может посещать спортзал, ее даже звали на телешоу The Undateables (российский перевод — "Меня не зовут на свидания"). Когда с ней случилось несчастье, она ни с кем не встречалась, и у нее до сих пор нет спутника жизни. Больше всего она боится того, что из-за своей инвалидности останется одинокой на всю жизнь.
В первое время после трагедии посещение членов семьи, друзей, а также физиотерапия помогали отвлечься от грустных мыслей, но ей было неловко от того, что все должны были напрягаться из-за нее. Тогда она дала себе слово учиться как можно старательнее, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Из больницы ее выписали через три месяца, там она провела в два раза меньше времени, чем планировалось. Однако, когда она приехала домой, оказалось, что он не приспособлен для ее нужд.
Сейчас Франческа посещает спортзал в инвалидном кресле, занимается там тяжелой атлетикой и уже приняла участие в соревнованиях. На них она знакомится с теми, кто знает по личному опыту, что ей приходится переживать. Другие девушки-колясочники пригласили ее присоединиться к команде по баскетболу. Франческа счастлива, что она познакомилась с таким большим количеством людей, разделяющих ее переживания.
Она вернулась на работу на сокращенный день, так как быстро устает. Она проводит время на вечеринках с друзьями, но уже не так часто, как обычно. Постепенно ее жизнь возвращается в прежнее русло. Франческа не намерена останавливаться на достигнутом и намерена прожить счастливую жизнь, не обращая внимания на свое кресло.