27-летняя девушка, сломавшая позвоночник на вечеринке: я все равно найду любовь!

До того, как произошел несчастный случай, Франческа Антонниации вела обычную жизнь: работала в офисе, встречалась с друзьями, ходила по клубам. Но в мае 2016 года вся привычная жизнь была перечеркнута, когда девушка сломала спину, проломила череп, получила кровотечение в мозгу, из-за чего она больше не может ходить и различать запахи, пишет Daily Mail.

Франческа говорит, что до сих пор не помнит, что с ней произошло. Даже первые девять дней, что она провела в больнице, для нее прошли как в тумане, а она уже тогда была парализована, передает Life.ru.

"Узнав, что со мной произошло, я была опустошена. Но у меня не было другого выбора, кроме как принять все как есть"

Прошел уже год, и Франческа теперь может посещать спортзал, ее даже звали на телешоу The Undateables (российский перевод — "Меня не зовут на свидания"). Когда с ней случилось несчастье, она ни с кем не встречалась, и у нее до сих пор нет спутника жизни. Больше всего она боится того, что из-за своей инвалидности останется одинокой на всю жизнь.

В первое время после трагедии посещение членов семьи, друзей, а также физиотерапия помогали отвлечься от грустных мыслей, но ей было неловко от того, что все должны были напрягаться из-за нее. Тогда она дала себе слово учиться как можно старательнее, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Из больницы ее выписали через три месяца, там она провела в два раза меньше времени, чем планировалось. Однако, когда она приехала домой, оказалось, что он не приспособлен для ее нужд.

Сейчас Франческа посещает спортзал в инвалидном кресле, занимается там тяжелой атлетикой и уже приняла участие в соревнованиях. На них она знакомится с теми, кто знает по личному опыту, что ей приходится переживать. Другие девушки-колясочники пригласили ее присоединиться к команде по баскетболу. Франческа счастлива, что она познакомилась с таким большим количеством людей, разделяющих ее переживания.

Она вернулась на работу на сокращенный день, так как быстро устает. Она проводит время на вечеринках с друзьями, но уже не так часто, как обычно. Постепенно ее жизнь возвращается в прежнее русло. Франческа не намерена останавливаться на достигнутом и намерена прожить счастливую жизнь, не обращая внимания на свое кресло.