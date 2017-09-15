Жених, свадьбу которого эвакуировали из-за угрозы взрыва: это вмешательство Бога!

На кадрах в начале видео слышно, как самую важную часть церемонии прерывает звук сирены. В этот момент Гэби и Дэн Роузхилл стояли под хупой — навесом, под которым новобрачные на еврейской свадьбе обмениваются клятвами. Невеста подумала, что это розыгрыш, жених сказал, что это было "божественное вмешательство", а раввин пошутил, что кто-то сжег картошку, но все оказалось гораздо серьезнее — полиция сообщила о том, что здание находится под угрозой взрыва, пишет Life.ru.

Новобрачных и 218 гостей эвакуировали в отель Hilton Brighton Metropole, где они находились в течение пяти часов, пока полицейские и военные обыскивали здание. Многие гости уже начали было расстраиваться, что такая шикарная свадьба была сорвана, но все спасла импровизация. На видео показано, как четверо мужчин сделали из обычной скатерти новую хупу, а невеста прошла к ней уже второй раз за вечер.

В конце концов все вернулись в арендованный изначально зал и веселились там всю ночь напролет. Официанты спросили у новобрачных, есть ли у кого-нибудь из них ревнивый бывший, который мог их сглазить. Действительно, в один момент невеста тайно поплакалась маме и сестрам, что все пошло не так, как она мечтала, но в итоге, несмотря ни на что, все обернулось весельем.