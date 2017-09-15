Почему женщины молчат и терпят

На днях у меня спросили: «Как так получается, что люди молчат и терпят? Что их побуждает прятать свое мнение?» Ответить очень легко. Люди молчат потому, что боятся ухудшить ситуацию (например, обидеть или потерять отношения), пишет Lady.mail.ru.

Это очевидная очевидность, но почему-то люди продолжают молчать. Так что давайте обсудим, откуда берется страх и что с ним можно сделать.

Боятся ухудшить ситуацию

Люди боятся обсуждать ситуацию, потому что ожидают ухудшения. Да, может быть, сейчас все плохо, но если открыть рот и попробовать что-то обговорить, то будет скандал и станет только хуже (и часто так и случается — когда последним аргументом становится насилие, особенно физическое). Поэтому молчание кажется неплохой стратегией. Глядишь, если промолчать, человек когда-нибудь одумается, и все наладится.

Увы, люди путают стратегию и тактику. Промолчать — это как раз тактика. Она бывает весьма уместна и полезна, но именно как временное, ситуативное решение. На стратегическом же уровне молчание — это тупик, дальше будет только хуже. Потому что если в отношениях есть проблема, ее надо обсуждать. Отношения строятся на обсуждении и согласовании, а не на молчании и покорности.

Испытывают страх перед разговорами

Первое, что нужно сделать, — это понять: замалчивание проблемы является плохой стратегией. Теперь осталось только напоминать себе об этом, например, вот так: «Если я сейчас выражу свое недовольство, может быть, ситуация ухудшится. Но если я промолчу, она ухудшится точно».

Напоминай себе каждый раз, что молчание — золото, далеко не всегда.

Второе. Помни, что в отношениях вообще не бывает гарантий. Поэтому всегда надо держать в голове план Б. Более того, если этого плана нет, сначала придумай его, а потом начинай разговоры.

Обязательно нужно понимать, куда отступать, если разговор не приведет ни к чему хорошему: уедешь к родителям, пойдешь ночевать к другу/подруге, вызовешь милицию, подашь на развод, пойдешь спать в другую комнату... Может быть, есть еще какие-то варианты? Думай, набрасывай как можно больше.

Главная задача — предвосхитить все возможные варианты развития событий и подготовить план действий для каждого из них. Пусть это будут самые общие планы, но уже их будет более чем достаточно. Планы, даже самые общие, прекрасно ослабляют страх.

Третье. Думай трезво. Дело в том, что люди часто увлекаются маштабом катастрофы, которая им рисуется. Им кажется, что выражение своего недовольства аннигилирует всю галактику, не меньше.

На самом же деле этого не будет, конечно. Вероятнее всего, дело закончится ссорой, но ссора — это не трагедия. Да, поссорились, да, неприятно, но это все равно лучше, чем замалчивание своего недовольства изо дня в день.

Да, бывает страшно обидеть. На тактическом уровне вполне разумно промолчать — если это что-то разовое, то пусть так. Но если проблема постоянна, не надо бояться обидеть. Надо напомнить себе, что в данном случае молчание вредно.