Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда

На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди, в руках готовый к бою пинцет для бровей — в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да? Можно ли ухаживать за собой в присутствии мужа или бойфренда, рассуждает бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева.
«В соцсетях все чаще мелькают заметки о том, что ухаживать за собой в присутствии мужчины — ни-ни и полный моветон. Ну там брови выщипать или (о ужас!) в старых добрых бигуди появиться вне пределов ванной комнаты. Но я считаю так: те, кто с этим согласен, безнадежно отстали от жизни. Устарели вместе с домостроем и патриархатом. Все эти наставления юным девам в духе «муж не должен видеть процесс — только результат» напоминают мне бородатый мем якобы из книги «Домоводство» 1957 года.«К приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Для такого случая, сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить — например, повяжите в волосы бант. В разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и на что ему приходится идти каждодневно на службе ради вас — молча накормите его, и, лишь после того как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить».
Лично мне никакие предрассудки не помешают нацепить тканевую маску, если мне это нужно. Я заодно и мужу предложу прилепить на лицо такую же и на пару полежать на диване, избавляясь от морщин, под одобрительные вопли дочки «И мне! И мне!». Ведь наводить красоту при муже или нет — личный выбор каждого. В конечном-то итоге все дело — в отношениях. Если между тобой и твоим мужчиной есть доверие, самоирония, приятие друг друга «в горе и в радости, в болезни и старости» — никакие маски, бигуди и пинцеты для бровей не прикончат ваши чувства.
Мне всегда странно слышать, что женщина должна хранить свои бьюти-тайны подальше от мужчины. С чего бы это? Во-первых, вдруг он тоже захочет попробовать твой новый крем? А он наверняка захочет чисто из любопытства, хотя вряд ли признается (тут вступают в игру мужские предрассудки, но сейчас речь не о них). К примеру, мой муж с удовольствием тестирует всякие штуки для очищения пор и мажется кремом для чувствительной кожи — после бритья это отличная вещь.
Во-вторых, мужчина с большой долей вероятности вообще не заметит твоих манипуляций с баночками и тюбиками. Просто поверь. Я, например, часто крашу волосы дома — это очень удобно. И мне ни разу не пришло в голову запереться в ванной с намазанной краской головой и полчаса томиться там, вдыхая аммиачные пары. Вопреки ожиданиям, муж не падает в обморок при виде моей головы, обмазанной черной неароматной субстанцией. Он вообще на это внимания не обращает. Ну максимум отпустит шуточку про прически героев мультика «Тролли».
Или вот ботокс. По неписаным правилам женского сообщества, признаваться мужу, что ты что-то там колешь себе в лицо, нельзя даже под пытками. А то испугается, разочаруется и бросит. Ой, да ладно! Вспомните статьи про женщин-«барби», решивших с помощью достижений косметологии и пластической хирургии стать похожими на любимую куклу. Их мужья наперебой твердят, что поддерживают своих ненаглядных и разделяют их стремления.
Кстати, в связи с косметологией и хирургией у меня такой вопрос: а как быть тем, кто решился на маммо- или блефаропластику и вынужден несколько дней, а то и недель провести в пластырях и повязке? Прожить пару недель в санузле? Снять номер в гостинице — типа у нас с подружками затяжной девичник? Смешно.
Но, несмотря на все аргументы, женщины продолжают прятаться в недрах квартир, даже просто делая укладку. Если честно, для меня такое поведение недалеко ушло от насаждаемой веками позиции о том, что женский удел — молчать, скрываться и таить. Трудности, связанные с уходом за младенцами, — скрываем и терпим в одиночку. Ведение хозяйства — та же фигня.
И вообще, мне интересно: женщины стали бы меньше уважать своих мужей, увидев их в маске из огурцов или втирающими в кожу головы сыворотку для роста волос? Уверена, реакция была бы прямо противоположной: помочь, подсказать, тоже намазаться чем-нибудь приятным косметическим.
Мы меняемся. Общество меняется. То, что когда-то казалось неприемлемым, становится нормальным. И поверь, идет лишь на пользу отношениям. В салонах красоты предлагают процедуры для двоих — и мужчина не сбегает из кабинета косметолога, увидев на жене альгинатную маску.
Поездки на детокс- и йога-ритриты стали отличным вариантом совместного отдыха — и по возвращении пары не начинают дележ имущества под впечатлением от происходившего на сеансах панчакармы.
В клиниках практикуются совместные роды — вот уж зрелище покруче выщипывания бровей, здесь совсем не до красоты и тайны. Казалось бы, после такого опыта муж просто обязан испугаться до истерики и подать на развод с мотивацией «я там тааакоеее видел!». Но нет, семьи только крепче становятся.
А ты говоришь — бигуди.
Если в отношениях наступило охлаждение, глупо винить в этом привычку делать при муже прическу и макияж. Причина в другом. В чем именно — предстоит разобраться тебе самой. А пока запомни: нет никаких табу. Даже разделение парфюмерии на мужскую и женскую — изобретение маркетологов, сами-то парфюмеры гендерным вопросом не заморачиваются. И все женские предрассудки — это только наши проблемы. Мужчины тут ни при чем».