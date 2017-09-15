Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда

«В соцсетях все чаще мелькают заметки о том, что ухаживать за собой в присутствии мужчины — ни-ни и полный моветон. Ну там брови выщипать или (о ужас!) в старых добрых бигуди появиться вне пределов ванной комнаты. Но я считаю так: те, кто с этим согласен, безнадежно отстали от жизни. Устарели вместе с домостроем и патриархатом. Все эти наставления юным девам в духе «муж не должен видеть процесс — только результат» напоминают мне бородатый мем якобы из книги «Домоводство» 1957 года.«К приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Для такого случая, сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить — например, повяжите в волосы бант. В разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и на что ему приходится идти каждодневно на службе ради вас — молча накормите его, и, лишь после того как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить».

Лично мне никакие предрассудки не помешают нацепить тканевую маску, если мне это нужно. Я заодно и мужу предложу прилепить на лицо такую же и на пару полежать на диване, избавляясь от морщин, под одобрительные вопли дочки «И мне! И мне!». Ведь наводить красоту при муже или нет — личный выбор каждого. В конечном-то итоге все дело — в отношениях. Если между тобой и твоим мужчиной есть доверие, самоирония, приятие друг друга «в горе и в радости, в болезни и старости» — никакие маски, бигуди и пинцеты для бровей не прикончат ваши чувства.

Мне всегда странно слышать, что женщина должна хранить свои бьюти-тайны подальше от мужчины. С чего бы это? Во-первых, вдруг он тоже захочет попробовать твой новый крем? А он наверняка захочет чисто из любопытства, хотя вряд ли признается (тут вступают в игру мужские предрассудки, но сейчас речь не о них). К примеру, мой муж с удовольствием тестирует всякие штуки для очищения пор и мажется кремом для чувствительной кожи — после бритья это отличная вещь.

Во-вторых, мужчина с большой долей вероятности вообще не заметит твоих манипуляций с баночками и тюбиками. Просто поверь. Я, например, часто крашу волосы дома — это очень удобно. И мне ни разу не пришло в голову запереться в ванной с намазанной краской головой и полчаса томиться там, вдыхая аммиачные пары. Вопреки ожиданиям, муж не падает в обморок при виде моей головы, обмазанной черной неароматной субстанцией. Он вообще на это внимания не обращает. Ну максимум отпустит шуточку про прически героев мультика «Тролли».