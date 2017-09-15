Рецепт дня: теплый салат из чечевицы

Попробуйте сделать этот вкусный салат, и ваши близкие будут вам благодарны.
• Количество: 2 порции
• Энергетическая ценность: 120 kcal
• Время приготовления: 20 мин.
Ингредиенты
Чечевица 1 банка
Мексиканские тортильи 4 шт.
Цукинни 2 шт.
Томаты-черри 15 шт.
Корень имбиря 100 гр
Красный лук 1 шт.
Чеснок 3 дольки
Кинза 3 веточки
Темный бальзамический уксус 3 ст.л.
Оливковое масло 3 ст.л..
Соль По вкусу
Перец По вкусу
Способ приготовления
Подготовка овощей: нарезать цуккини на половинки кружочков, помидоры-черри на половинки, перец – небольшими кубиками, измельчить лук, раздавить чеснок ножом, натереть имбирь на крупной терке, пишет Mixnews.lv.
Разогреть оливковое масло на сковороде, обжарить имбирь, лук и чеснок в течение 1 минуты. Добавить перец, через 3-4 минуты кабачок и еще через несколько минут – помидоры. Добавить соль, бальзамический уксус и тщательно перемешать.
Добавить чечевицу, перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты.
Мелко нарезать кинзу и добавить к салату.
Нагреть тортилью на сухой сковороде, разрезать на 4 части, соединить две стороны шпажкой для канапе и положить салат в образовавшийся кармашек.