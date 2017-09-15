Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Поддержим своих! Завтра состоится мировой финал "Мисс и Мистер Планета 2017"

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В эти сентябрьские дни красивые девушки и парни со всего мира собрались на курорте Батуми в финале конкурсе Miss and Mister Planet 2017. Каждый из них прошел национальный отбор в своей стране и теперь готов побороться за главную корону и титулы международного состязания.

Право отправлять представителей Эстонии на этот конкурс принадлежит продюсерской компании Magic Monday Production. Директор компании и член международного жюри Ирени Эрби сама  представляла нашу страну на Miss Planet 2014

В этом году возможность отправиться на международный финал получили Анна Бирюкова из Таллинна и Сандер Иванов из Раквере. Ребята только делают свои первые шаги в сфере конкурсов красоты и модельном бизнесе. Для них обоих это первый международный конкурс, но совсем недавно они попробовали свои силы на республиканском модельном проекте  Super Model Estonia 2017, где попали в топ-пять финалистов.

На конкурсе в Батуми программа очень насыщенная и состоит из нескольких туров. Конкурсанты уже продемонстрировали жюри свои национальные костюмы, а также приняли участие в показе грузинских дизайнеров. Кроме того, жюри успело оценить выход в купальниках и умение участников общаться с прессой. Претенденты на титулы Мисс и Мистер Планета приняли участие в благотворительных акциях и туре по защите окружающей среды.

Анна поделилась своими впечатлениями от конкурса: «Это мой первый опыт участия в международном конкурсе, но думаю для меня он проходит хорошо, и я совсем справляюсь. У нас достаточно плотный график, многие сильно устают, а меня это не смущает и хватает сил на все. Каждое утро происходят репетиции-постановки, а каждый вечер выступаем в шоу. Люди нас все время снимают и просят фото на память. Мне нравится быть в центре внимания».

«Видеть так много различных культур в одном месте — это потрясающе! Этот конкурс поменял мое мировоззрение. У меня появилось много новых друзей со всего мира! Все отлично организовано и мне безумно нравится быть здесь!» — добавляет Сандер.

Финал конкурса состоится 16 сентября. Прошлогодние победители Марина Войкова (Болгария) и Юсиф Джафарли (Азербайджан) передадут свои титулы уже новым счастливчикам, которые будут нести эти титулы и сопутствующую им ответственность весь следующий год.

Смотрите фото наших представителей!

Наверх