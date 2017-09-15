Поддержим своих! Завтра состоится мировой финал "Мисс и Мистер Планета 2017"

Право отправлять представителей Эстонии на этот конкурс принадлежит продюсерской компании Magic Monday Production. Директор компании и член международного жюри Ирени Эрби сама представляла нашу страну на Miss Planet 2014

В этом году возможность отправиться на международный финал получили Анна Бирюкова из Таллинна и Сандер Иванов из Раквере. Ребята только делают свои первые шаги в сфере конкурсов красоты и модельном бизнесе. Для них обоих это первый международный конкурс, но совсем недавно они попробовали свои силы на республиканском модельном проекте Super Model Estonia 2017, где попали в топ-пять финалистов.

На конкурсе в Батуми программа очень насыщенная и состоит из нескольких туров. Конкурсанты уже продемонстрировали жюри свои национальные костюмы, а также приняли участие в показе грузинских дизайнеров. Кроме того, жюри успело оценить выход в купальниках и умение участников общаться с прессой. Претенденты на титулы Мисс и Мистер Планета приняли участие в благотворительных акциях и туре по защите окружающей среды.

Анна поделилась своими впечатлениями от конкурса: «Это мой первый опыт участия в международном конкурсе, но думаю для меня он проходит хорошо, и я совсем справляюсь. У нас достаточно плотный график, многие сильно устают, а меня это не смущает и хватает сил на все. Каждое утро происходят репетиции-постановки, а каждый вечер выступаем в шоу. Люди нас все время снимают и просят фото на память. Мне нравится быть в центре внимания».

«Видеть так много различных культур в одном месте — это потрясающе! Этот конкурс поменял мое мировоззрение. У меня появилось много новых друзей со всего мира! Все отлично организовано и мне безумно нравится быть здесь!» — добавляет Сандер.

Финал конкурса состоится 16 сентября. Прошлогодние победители Марина Войкова (Болгария) и Юсиф Джафарли (Азербайджан) передадут свои титулы уже новым счастливчикам, которые будут нести эти титулы и сопутствующую им ответственность весь следующий год.

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