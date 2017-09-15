Беременных предупредили об опасности антидепрессантов

При этом у детей, матери которых прекратили пить лекарства от депрессии до наступления беременности, риск психических расстройств оказался значительно ниже, чем у детей, мамы которых продолжили прием препаратов, несмотря на беременность, пишет Deti.mail.ru.

Как сообщает Reuters Health, наиболее пагубные последствия для психики ребенка может иметь прием антидепрессантов во втором или третьем триместре беременности, а также их длительный – более одного триместра – прием.

В то же время пока остается неясным, связан ли риск для психического здоровья детей именно с антидепрессантами, или же на детскую психику оказывает пагубное влияние материнская депрессия.