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Беременных предупредили об опасности антидепрессантов

Krasotka.ee
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Беременная. | ФОТО: Scanpix

Исследователи из Аархусского университета (Дания) проанализировали данные о здоровье более 900 тысяч беременных и их детей, появившихся на свет с 1998 по 2014 годы. Анализ показал, что у детей, матери которых начали во время беременности пить антидепрессанты, шансы на психическое расстройство почти вдвое выше, чем у детей, матери которых никогда не употребляли этих лекарств.

При этом у детей, матери которых прекратили пить лекарства от депрессии до наступления беременности, риск психических расстройств оказался значительно ниже, чем у детей, мамы которых продолжили прием препаратов, несмотря на беременность, пишет Deti.mail.ru.

Как сообщает Reuters Health, наиболее пагубные последствия для психики ребенка может иметь прием антидепрессантов во втором или третьем триместре беременности, а также их длительный – более одного триместра – прием.

В то же время пока остается неясным, связан ли риск для психического здоровья детей именно с антидепрессантами, или же на детскую психику оказывает пагубное влияние материнская депрессия.

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