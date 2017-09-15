Неделя моды в Нью-Йорке: самые главные тенденции макияжа с подиумов

Так, самым главным бьюти-трендом по версии визажистов с Недели моды в Нью-Йорке станут графические стрелки черного цвета, пишет Lady.tochka.net.

Создавай графический макияж с необычными двойными стрелкам, как на показе Monse или же попробуй поэкспериментировать со стрелками, как у моделей Jason Wu. Если ты обладательница миндалевидной или округлой формы глаз, попробуй создать макияж со стрелками как у моделей на показе Marc Jacobs.

Смело добавляй яркие краски в макияж глаз. Так, визажисты решили сделать акцент на яркости теней на веках моделей, используя как матовые так и глянцевые текстуры. Для более смелых решений попробуй повторить макияж как на показе PH5.

А если ты хочешь создать легкий и яркий макияж, попробуй нанести на веко монотени без растушевки и переходов, как показали нам бренды Novis и Tadashi Shoji.

Конечно, на Неделе моды в Нью-Йорке не обошлось без натурального и естественного макияжа. Так, весной и летом 2018 года в моде будет персиковый оттенок. Для наиболее гармоничного образа визажисты наносили румяна не только на щеки моделей, но и на веки, иногда доходя до самых бровей.