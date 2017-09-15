Роды в домашних условиях: обо всех за и против рассказывает врач

Мы не откроем страшную тайну, если скажем, что большинство врачей и акушеров-гинекологов вовсе не против домашних родов. Собственно, многим из них все равно, где ты родишь: дома, в поле, в лесу под елкой, в большом концертном зале или еще где. Лишь бы ты и дети были здоровы.
Чаще всего самыми ярыми противниками домашних родов являются студенты-медики, очень отдаленных от акушерства врачи и люди, специальности которых с медициной никак не связаны, пишет Lady.tochka.net.
Какие же наиболее частые и распространенные утверждения приводят в качестве аргументов за и против родов дома в домашних условиях? И насколько они близки к истине? Давай рассмотрим.
Роды необходимо все время контролировать при помощи аппаратуры, иначе может случиться непоправимое
В народном сознании нередко преувеличивается роль врача при течении беременности и родов (она, несомненно, есть, но не там, где большинство из нас думает).
Причем фразы "из-за врача произошел у меня выкидыш в пять недель" и "врач сохранил мою пятинедельную беременность" одинаково абсурдны, т.к. акушер мог только не мешать природному процессу. В 5 недель выкидываются хромосомные аномалии, которые никто в мире лечить не умеет. То же и с родами.
Их можно контролировать, но ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. По данным Nardin JM, единственным следствием непрерывного мониторинга плода во время родов является увеличение числа кесаревых сечений. Соответственно, нет разницы, где женщину будут раз в 15 минут слушать деревянной трубочкой: дома или в роддоме.
У совершенно здоровой женщины в родах может случиться непредсказуемое
Если женщина нормально выносила и родила ребенка, ей можно не ходить по врачам – она здорова. Если женщина родила плохо, значит что-то у нее болит, либо тело, либо душа, просто она об этом не знает.
Поэтому к родам тело и душу надо исцелять. К сожалению, мало кто учитывает состояние души – вот и появляются "внезапные" (хотя, если проанализировать, вполне закономерные) сложности. Кстати, исцеляться надо всем участникам процесса, включая и акушерку.
На самом деле большинство возможных проблем можно своевременно предотвратить, если женщина или ее акушерка достаточно информированы.
Предлежание плаценты
Не бывает внезапного предлежания. Плацента не может вдруг прыгнуть со дна матки в область зева. Ее положение легко распознается по УЗИ. Если женщина против УЗИ, есть и клинические признаки предлежания (кровотечения, высокое стояние головки, шум плаценты в нижней части матки и т.п.).
Эти признаки может определить до родов опытная акушерка с деревянной трубочкой. То же самое касается внезапно образовавшейся двойни, тазового или поперечного предлежания – ну, не могут они возникнуть внезапно.
Неправильное вставление головки, клинически узкий таз
Распознается во время родов. Никаких специальных приборов для этого не надо, только руки акушерки или врача. И не важно, дома эти руки обнаружат проблему или в роддоме. При отсутствии искусственной стимуляции роды при клинически узком тазе останавливаются и дальше не идут, есть время доехать до больнички.
А вот в роддоме они опасны, т.к. искусственный окситоцин продолжает пихать большую головку в маленький таз и она от этого имеет тяжелые травмы. Единственной проблемой тут может быть неграмотность акушерки или ее чрезмерная самонадеянность. Если акушерка на 5-м часу потуг не заподозрила неладного, то претензии к конкретной акушерке, а не к домашним родам вообще.
Преждевременная отслойка плаценты
Большинство отслоек в роддом привозят "с улицы". В смысле, ходила женщина беременная, вдруг с первыми схватками у нее полилась кровь. Какая разница, дома она при этом собиралась рожать или в роддоме – все равно любая здравомыслящая мама помчится в роддом. У отслойки есть определенные факторы риска, есть клинические признаки.
Асфиксия
Это ситуация, при которой лучше оказаться в роддоме. Однако 80% асфиксии можно вылечить при помощи кислородной маски, а они в арсенале акушерок встречаются. Кроме того, есть признаки, позволяющие заподозрить риск асфиксии (мекониальное окрашивание вод, изменения сердечного ритма малыша и т.п.).
Послеродовое кровотечение
Есть факторы риска: аборты, крупный плод, тяжелые роды и т.п. Многие акушерки имеют в своих чемоданчиках окситоцин и прочие сокращающие средства.
Причиной врачебных страшилок чаще всего являются неграмотные акушерки, не сумевшие вовремя оценить кровопотерю и остановить кровотечение. На самом деле даже кровопотеря в литр – это норма при родах. Заметьте, речь об отдельных неграмотных акушерках, а не о домашних родах в целом.
Дистоция плеч
Надо сказать, это ночной кошмар домашних акушерок в тех странах, где домашние роды легальны. Это действительно ситуация, требующая неординарных способностей от акушера. Но эта ситуация в равной степени может произойти как в роддоме, так и дома.
И дома акушерка может сработать более грамотно, а роддомовский малыш - получить травму шеи. Это значит, что все домашние акушерки – суперпрофи, просто в роддоме тоже мало кто умеет грамотно вести дистоцию плеч.
"Скорая" в нашей стране едет не скоро
Да, увы, есть такое дело. Однако тут уж каждая женщина сама в состоянии оценить возможности "скорой" в ее регионе.
Домороженницы только о себе пекутся, а не о ребенке
Большинство домороженниц идут на домашние роды как раз ради ребенка. Роды накладывают неизгладимый отпечаток на всю жизнь человека. И ход родов действительно зависит от окружения роженицы.
Если она напряжена - окситоцин прекращает вырабатываться, роды останавливаются. Стимуляции, операции, медикаменты ведут не к мифическим, а ко вполне реальным проблемам со здоровьем.
Для некоторых женщин родить дома – это единственный шанс родить. Например, не все роддома берутся вести роды с рубцом, тогда как по рекомендациям ВОЗ вагинальные роды менее опасны, чем второе кесарево.
В роддомах невозможно родить естественно
Или это слишком дорого. Ну, смотря, что вы подразумеваете под естественностью. Однако во многих роддомах уже не редкость партнерские, вертикальные роды, роды на боку, роды после кесарева, много где не ставят клизму и не бреют лобок, не обтирают смазку и не капают глазки, не ставят витамин К, не кричат, не матерятся, не эпизиотомируют и не амниотомируют всех подряд, не отбирают малыша и не мажут грудь зеленкой.
Итак, не надо делить на домашние роды и роддомовские роды. Надо делить на оправданный риск и неоправданный риск. Не стоит решаться на домашние роды из-за страха роддома (страху вообще в родах не место). Не нужны агитации за домашние роды – к этому каждый должен прийти сам. Не оправдана перестраховка типа "а давайте сразу кесарево". Как подсказывает практика, естественные роды более благополучны. Нельзя перекладывать ответственность на кого либо, будь то врач или акушерка. Мы против очернения кого-либо: врачей, акушерок, рожениц.
Ну, что ж, акушерку или врача, дом или роддом женщина сама выбирает – за нее этого никто не сделает. В акушерстве, как и в жизни, нет ничего однозначного.
О всех "за" и "против" домашних родов рассказала врач-гинеколог, слингоконсультант, консультант по лактации Нелли Шадрина.