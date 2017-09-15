Роды в домашних условиях: обо всех за и против рассказывает врач

Чаще всего самыми ярыми противниками домашних родов являются студенты-медики, очень отдаленных от акушерства врачи и люди, специальности которых с медициной никак не связаны, пишет Lady.tochka.net.

Какие же наиболее частые и распространенные утверждения приводят в качестве аргументов за и против родов дома в домашних условиях? И насколько они близки к истине? Давай рассмотрим.

Роды необходимо все время контролировать при помощи аппаратуры, иначе может случиться непоправимое

В народном сознании нередко преувеличивается роль врача при течении беременности и родов (она, несомненно, есть, но не там, где большинство из нас думает).

Причем фразы "из-за врача произошел у меня выкидыш в пять недель" и "врач сохранил мою пятинедельную беременность" одинаково абсурдны, т.к. акушер мог только не мешать природному процессу. В 5 недель выкидываются хромосомные аномалии, которые никто в мире лечить не умеет. То же и с родами.

Их можно контролировать, но ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. По данным Nardin JM, единственным следствием непрерывного мониторинга плода во время родов является увеличение числа кесаревых сечений. Соответственно, нет разницы, где женщину будут раз в 15 минут слушать деревянной трубочкой: дома или в роддоме.

У совершенно здоровой женщины в родах может случиться непредсказуемое

Если женщина нормально выносила и родила ребенка, ей можно не ходить по врачам – она здорова. Если женщина родила плохо, значит что-то у нее болит, либо тело, либо душа, просто она об этом не знает.

Поэтому к родам тело и душу надо исцелять. К сожалению, мало кто учитывает состояние души – вот и появляются "внезапные" (хотя, если проанализировать, вполне закономерные) сложности. Кстати, исцеляться надо всем участникам процесса, включая и акушерку.

На самом деле большинство возможных проблем можно своевременно предотвратить, если женщина или ее акушерка достаточно информированы.

Предлежание плаценты

Не бывает внезапного предлежания. Плацента не может вдруг прыгнуть со дна матки в область зева. Ее положение легко распознается по УЗИ. Если женщина против УЗИ, есть и клинические признаки предлежания (кровотечения, высокое стояние головки, шум плаценты в нижней части матки и т.п.).

Эти признаки может определить до родов опытная акушерка с деревянной трубочкой. То же самое касается внезапно образовавшейся двойни, тазового или поперечного предлежания – ну, не могут они возникнуть внезапно.

Неправильное вставление головки, клинически узкий таз

Распознается во время родов. Никаких специальных приборов для этого не надо, только руки акушерки или врача. И не важно, дома эти руки обнаружат проблему или в роддоме. При отсутствии искусственной стимуляции роды при клинически узком тазе останавливаются и дальше не идут, есть время доехать до больнички.

А вот в роддоме они опасны, т.к. искусственный окситоцин продолжает пихать большую головку в маленький таз и она от этого имеет тяжелые травмы. Единственной проблемой тут может быть неграмотность акушерки или ее чрезмерная самонадеянность. Если акушерка на 5-м часу потуг не заподозрила неладного, то претензии к конкретной акушерке, а не к домашним родам вообще.