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Принц Уильям считает, что с его дочкой «будет много проблем»

Krasotka.ee
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Шарлотта | ФОТО: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/PA Images

35-летний принц Уильям посетил с визитом ливерпульский госпиталь Aintree University. В беседе с пациентами учреждения внук королевы Елизаветы II рассказал о своих детях, 4-летнем Джордже и 2-летней Шарлотте.

«Я думаю, когда она подрастет, с ней будет много проблем», — рассказал о дочке Уильям, пишет Deti.mail.ru.

Принцесса Шарлотта/ Scanpix

Принц также отметил, что первый день Джорджа в школе прошел хорошо. «Все родители рыдают, а вот с детьми, наоборот, все в порядке. Джордж везде устанавливает свои порядки, и Шарлотта точно такая же», — цитирует Уильяма журнал Hello!

Принц пошутил, что пока его сын еще не понял, что ему нужно ходить в школу каждый день. «Посмотрим, сколько это продлится, пока он просто не захочет идти. У нас была интересная неделя», — отметил сын принцессы Дианы.

Напомним, сейчас Уильям и его жена, 35-летняя Кейт Миддлтон, ждут третьего ребенка. О прибавлении в семействе пара объявила в начале сентября.

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