Принц Уильям считает, что с его дочкой «будет много проблем»

«Я думаю, когда она подрастет, с ней будет много проблем», — рассказал о дочке Уильям, пишет Deti.mail.ru.

Принцесса Шарлотта/ Scanpix

Принц также отметил, что первый день Джорджа в школе прошел хорошо. «Все родители рыдают, а вот с детьми, наоборот, все в порядке. Джордж везде устанавливает свои порядки, и Шарлотта точно такая же», — цитирует Уильяма журнал Hello!

Принц пошутил, что пока его сын еще не понял, что ему нужно ходить в школу каждый день. «Посмотрим, сколько это продлится, пока он просто не захочет идти. У нас была интересная неделя», — отметил сын принцессы Дианы.

Напомним, сейчас Уильям и его жена, 35-летняя Кейт Миддлтон, ждут третьего ребенка. О прибавлении в семействе пара объявила в начале сентября.