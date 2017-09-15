Шведская модель увеличила ягодицы до двух метров в обхвате

Но главный фетишем девушки являются большие ягодицы.

"Я одержима этой частью моего тела. Первую операцию по увеличению ягодиц я сделала в 20 лет. Тогда я поняла, что не собираюсь останавливаться на достигнутом", – признается Наташа, пишет Ivona.bigmir.net.

Чтобы жир лучше откладывался в ее ягодицах, девушка ест много калорийной пищи и сладостей.

"Каждое утро я начинаю с того, что внимательно разглядываю свою прекрасную попу в зеркале. И знаете что? Мне она кажется маленькой, и я хочу увеличить ее еще больше. Возможно, кто-то скажет, что я страдаю дисморфофобией, но меня это совершенно не волнует", – заявляет девушка.

Пышные формы эксцентричной шведки пользуются большой популярностью в Сети. На ее страницу в Instagram подписано 182 тысяч людей. У Наташи также есть официальный сайт, где она делится своими мыслями и кадрами из фотосессий.

A post shared by Natasha Crown Official (@natasha_crown_official) on Sep 9, 2017 at 6:49am PDT