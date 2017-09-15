Шведская модель увеличила ягодицы до двух метров в обхвате

25-летняя девушка буквально одержима своей пятой точкой. Шведская эротическая модель Наташа Краун (Natasha Crown) открыто заявляет, что любит экспериментировать с внешностью и для этого регулярно обращается к пластическим хирургам.
Но главный фетишем девушки являются большие ягодицы.
"Я одержима этой частью моего тела. Первую операцию по увеличению ягодиц я сделала в 20 лет. Тогда я поняла, что не собираюсь останавливаться на достигнутом", – признается Наташа, пишет Ivona.bigmir.net.
Чтобы жир лучше откладывался в ее ягодицах, девушка ест много калорийной пищи и сладостей.
"Каждое утро я начинаю с того, что внимательно разглядываю свою прекрасную попу в зеркале. И знаете что? Мне она кажется маленькой, и я хочу увеличить ее еще больше. Возможно, кто-то скажет, что я страдаю дисморфофобией, но меня это совершенно не волнует", – заявляет девушка.
Пышные формы эксцентричной шведки пользуются большой популярностью в Сети. На ее страницу в Instagram подписано 182 тысяч людей. У Наташи также есть официальный сайт, где она делится своими мыслями и кадрами из фотосессий.