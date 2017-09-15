Почему не надо делать уроки с ребенком: пять причин

Школа — зона ответственности ребенка

Родители уже давно окончили школу. Теперь учатся дети. Школа – это зона их ответственности. Даже если речь идет о первоклассниках, пишет Deti.mail.ru.

Впрочем, в каком бы классе ни учился школьник, начало учебного года – самое время перестать воспринимать его как малыша и делегировать ему право самому собирать рюкзак и делать домашнюю работу.

Конечно, в первое время возможны и двойки, и замечания. Но рано или поздно школьник поймет, что учится он сам, а не мама или бабушка.

Учеба — не вся жизнь. Берегите нервы

Сколько семейных драм происходит из-за учебы. А повзрослевшие дети чуть не до старости вспоминают, как мама или папа просиживали с ними до ночи над математикой и – заставляли, заставляли, заставляли…

Но школа – это лишь один из этапов в жизни. И она не должна становиться между родителями и детьми. Если же все одиннадцать лет стоять над ребенком, то ему не привить интерес к знаниям. Таким способом можно только отбить у детей желание учиться и разрушить с ними отношения.

Вы растите безответственного исполнителя

Тотальный контроль за домашними заданиями поможет вырастить несамостоятельную личность, которая делает все по указке, которой легко манипулировать. Такой ребенок будет хорошим исполнителем, но не научится принимать решения и брать на себя ответственность. В том числе – и за невыученный урок.

Это очень важный воспитательный момент, когда ребенок что-то не приготовил, получил двойку и сделал соответствующие выводы. Причем не делать за него домашнее задание – не значит полностью самоустраниться. Можно проверить выполненное, можно и нужно помочь разобраться в сложном вопросе. Дальше – пусть он сам.

В противном случае ребенок так никогда и не научится решать задачи и писать сочинения. А двойка – всего лишь оценка, часто субъективная. Все же важны не оценки, а знания. Можно ходить с ребенком в музеи, на выставки, покупать настольные игры, которые покажут, что каких-то знаний ему не хватает, и воспитают желание узнавать новое.

Лучше в детстве научиться распределять время и нагрузку

У современных детей часто складываются сложные отношения с временем. Они его «не чувствуют» – ведь расписание составлено учителями и родителями. Взрослые же и следят, чтобы оно выполнялось. В итоге ребенок корпит над уроками до ночи не потому, что задано слишком много, а потому что не умеет правильно распределить время.

Помощь родителей в этом случае – медвежья услуга. Готовы ли они и в институте писать за своего ребенка рефераты, курсовые, диплом? Там ведь тоже очень много задают.

Чтобы ребенок научился правильно делать уроки, нужны не надзирающие родители, а стол, стул и будильник. На домашнюю работу по каждому предмету отводится не более получаса. Не успел – все равно переходит к следующему заданию. Так школьник научится распределять время.

Если же эта проблема возникает у всего класса, значит, нужно обратиться к классному руководителю и, может, даже к директору, чтобы они пересмотрели нагрузку.

Вы сэкономите время для себя

Когда ребенок самостоятельно делает уроки, у родителей появляется масса свободного времени. Наверняка они найдут на что потратить пару часов, которые раньше проводились над тетрадками.

Со временем при правильной организации домашней работы освободятся вечера и у школьника. И появится время на прогулки. А вот разговоры на тему «Ты сделал уроки?» останутся в прошлом.