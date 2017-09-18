Запеканка с макаронами и овощами по-итальянски

Итальянская кухня - ну по крайней мере та, с которой знакомо большинство - достаточно проста. Итальянцы предпочитают простую еду, без излишеств. Этот рецепт адаптирован под наши вкусы и результат - великолепный. Попробуйте!
4 порц.
45 мин.
1 уп. овощной смеси Bonduelle Vapeur "Italian Mix"
250г цельнозерновых макарон
100г хорошо тающего сыра
100г молотых сухарей
1 ст. молока
3 ст.л. муки
40г сливочного масла
1 лавровый лист
соль, перец
Разогреть духовку до 180 градусов.
В чистой сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку, обжарить, перемешивая венчиком. Добавить тёплое молоко, довести до кипения, всё время помешивая венчиком. Добавить лавровый лист, соль и свежемолотый перец по вкусу.
Сыр натереть на мелкой тёрке и перемешать с сухарями.
Макароны отварить до состояния "al dente", воду слить. Добавить размороженные овощи, перемешать. Полученной смесью заполнить форму для запекания. Сверху залить мучным соусом и посыпать сухарями с сыром. Запекать в разогретой духовке 30 минут.
Сразу же подать к столу.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle