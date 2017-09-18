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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Запеканка с макаронами и овощами по-итальянски

Bonduelle
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ФОТО: Bonduelle

Итальянская кухня - ну по крайней мере та, с которой знакомо большинство - достаточно проста. Итальянцы предпочитают простую еду, без излишеств. Этот рецепт адаптирован под наши вкусы и результат - великолепный. Попробуйте!

4 порц.
45 мин.

1 уп. овощной смеси Bonduelle Vapeur "Italian Mix"

250г цельнозерновых макарон

100г хорошо тающего сыра

100г молотых сухарей

1 ст. молока

3 ст.л. муки

40г сливочного масла

1 лавровый лист

соль, перец

Разогреть духовку до 180 градусов.

В чистой сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку, обжарить, перемешивая венчиком. Добавить тёплое молоко, довести до кипения, всё время помешивая венчиком. Добавить лавровый лист, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Сыр натереть на мелкой тёрке и перемешать с сухарями.

Макароны отварить до состояния "al dente", воду слить. Добавить размороженные овощи,   перемешать. Полученной смесью заполнить форму для запекания. Сверху залить мучным соусом и посыпать сухарями с сыром. Запекать в разогретой духовке 30 минут.

Сразу же подать к столу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

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