Запеканка с макаронами и овощами по-итальянски

4 порц.

45 мин.

1 уп. овощной смеси Bonduelle Vapeur "Italian Mix"

250г цельнозерновых макарон

100г хорошо тающего сыра

100г молотых сухарей

1 ст. молока

3 ст.л. муки

40г сливочного масла

1 лавровый лист

соль, перец

Разогреть духовку до 180 градусов.

В чистой сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку, обжарить, перемешивая венчиком. Добавить тёплое молоко, довести до кипения, всё время помешивая венчиком. Добавить лавровый лист, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Сыр натереть на мелкой тёрке и перемешать с сухарями.

Макароны отварить до состояния "al dente", воду слить. Добавить размороженные овощи, перемешать. Полученной смесью заполнить форму для запекания. Сверху залить мучным соусом и посыпать сухарями с сыром. Запекать в разогретой духовке 30 минут.

Сразу же подать к столу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle