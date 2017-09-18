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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пирог с копчёным лососем и овощами по-французски

Bonduelle
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ФОТО: Bonduelle

Этот пирог невероятно вкусный и будет хорош как в будни, так и на праздничном столе. К тому же будьте готовы, что каждый гость, который его попробует, будет просить у вас рецепт. Ну что - делитесь! Радуйте себя и других!

Форма - 22-23 см

Время - 45 мин.

1 упаковка. овощной смеси Bonduelle Vapeur "French Mix"

250г слоёного безздрожжевого теста

150г лосося холодного копчения

150г сливочного сыра

2 яйца

2 ст.л. сметаны

зелень укропа

Форму для выпечки смазать маслом. Духовку нагреть до 200 градусов.

Тесто разморозить. Рабочую поверхность присыпать мукой. Тесто раскатать, выложить в форму, прижать пальцами по краям и лишнее обрезать.

Подготовить начинку. Яйца взбить, добавить сливочный сыр, сметану и перемешать. Добавить размороженные овощи, измельчённый укроп и ещё раз перемешать.

В подготовленную форму с тестом вылить яично-овощную смесь. Лосось порезать тонкими полосками и выложить сверху на нчинку, слегка притапливая.

Выпекать в духовке 30 минут.

Пирог полностью остудить, разрезать на порционные куски и подавать.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

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