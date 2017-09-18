Пирог с копчёным лососем и овощами по-французски

Этот пирог невероятно вкусный и будет хорош как в будни, так и на праздничном столе. К тому же будьте готовы, что каждый гость, который его попробует, будет просить у вас рецепт. Ну что - делитесь! Радуйте себя и других!
Форма - 22-23 см
Время - 45 мин.
1 упаковка. овощной смеси Bonduelle Vapeur "French Mix"
250г слоёного безздрожжевого теста
150г лосося холодного копчения
150г сливочного сыра
2 яйца
2 ст.л. сметаны
зелень укропа
Форму для выпечки смазать маслом. Духовку нагреть до 200 градусов.
Тесто разморозить. Рабочую поверхность присыпать мукой. Тесто раскатать, выложить в форму, прижать пальцами по краям и лишнее обрезать.
Подготовить начинку. Яйца взбить, добавить сливочный сыр, сметану и перемешать. Добавить размороженные овощи, измельчённый укроп и ещё раз перемешать.
В подготовленную форму с тестом вылить яично-овощную смесь. Лосось порезать тонкими полосками и выложить сверху на нчинку, слегка притапливая.
Выпекать в духовке 30 минут.
Пирог полностью остудить, разрезать на порционные куски и подавать.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle