Гренки с паштетом из фасоли и беконом

12-14 шт.

40 мин.

425мл белой фасоли на пару Bonduelle "Vapeur"

150г сливочного сыра

1 багет

6 ломтиков бекона

3 зубчика чеснока

1/2 лимона

базилик

оливковое масло

соль, перец

Противень застелить бумагой для выпечки. Духовку нагреть до 160 градусов.

Багет нарезать ломтиками, выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом. Туда же на противень выложить неочищеные зубчики чеснока и бекон. Выпекать в духовке, пока чеснок станет мягким. Возможно, гренки и бекон будут готовы значительно раньше. Готовый бекон руками разломать на кусочки.

В миску переложить фасоль, сливочный сыр, очищеный чеснок. Посолить и поперчить на свой вкус, выжать лимонный сок и всё измельчить блендером.

На гренки выложить паштет, сверху выложить бекон и листики базилика. Подавать сразу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle