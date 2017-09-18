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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Макароны с чечевицей и овощами

Bonduelle
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Рецепты с макаронами многие любят не только за простоту в приготовлении, но и за то, что добавив разные овощи получаем полноценное и вкусное блюдо. Мы предлагаем добавить к макаронам ещё и чечевицу из нашего ассортимента - она пригтовлена на пару и сохраняет все полезные свойства.

3-4 порц.

30 мин.

1 банка консервированой чечевицы Bonduelle "Vapeur"

200г цельнозерновых макарон

125г Альпийского сыра

1/2 корня сельдерея

2 средние моркови

1 средняя луковица

3 помидора

2 зубчика чеснока

зелень сельдерея

укроп

растительное масло

1 лавровый лист

3-4 горошины душистого перца

черный перец

морская соль

Помидоры бланшировать, снять кожицу и нарезать кубиками.

Овощи нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить.

Лук спассеровать на небольшом количестве растительного масла, добавить чеснок, сельдерей и морковь, готовить 10 минут на среднем огне, помешивая.

Добавить измельченные помидоры, тушить на маленьком огне до готовности овощей.

Добавить консервированую чечевицу, лавровый лист, душистый перец, соль и свежемолотый перец по вкусу, перемешать, прогреть.

Макароны отварить согласно инструкции на упаковке, воду слить. Сыр натереть на мелкой тёрке, зелень сельдерея и укроп мелко порубить.

Макароны перемешать с соусом, посыпать сверху сыром, зеленью и подавать к столу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

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