Макароны с чечевицей и овощами

Рецепты с макаронами многие любят не только за простоту в приготовлении, но и за то, что добавив разные овощи получаем полноценное и вкусное блюдо. Мы предлагаем добавить к макаронам ещё и чечевицу из нашего ассортимента - она пригтовлена на пару и сохраняет все полезные свойства.
3-4 порц.
30 мин.
1 банка консервированой чечевицы Bonduelle "Vapeur"
200г цельнозерновых макарон
125г Альпийского сыра
1/2 корня сельдерея
2 средние моркови
1 средняя луковица
3 помидора
2 зубчика чеснока
зелень сельдерея
укроп
растительное масло
1 лавровый лист
3-4 горошины душистого перца
черный перец
морская соль
Помидоры бланшировать, снять кожицу и нарезать кубиками.
Овощи нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить.
Лук спассеровать на небольшом количестве растительного масла, добавить чеснок, сельдерей и морковь, готовить 10 минут на среднем огне, помешивая.
Добавить измельченные помидоры, тушить на маленьком огне до готовности овощей.
Добавить консервированую чечевицу, лавровый лист, душистый перец, соль и свежемолотый перец по вкусу, перемешать, прогреть.
Макароны отварить согласно инструкции на упаковке, воду слить. Сыр натереть на мелкой тёрке, зелень сельдерея и укроп мелко порубить.
Макароны перемешать с соусом, посыпать сверху сыром, зеленью и подавать к столу.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle