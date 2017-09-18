Макароны с чечевицей и овощами

Рецепты с макаронами многие любят не только за простоту в приготовлении, но и за то, что добавив разные овощи получаем полноценное и вкусное блюдо. Мы предлагаем добавить к макаронам ещё и чечевицу из нашего ассортимента - она пригтовлена на пару и сохраняет все полезные свойства.