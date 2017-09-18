Суп с карри со стручковой фасолью и зелёным горошком

4 порц.

40 мин.

1 упаковка стручковой фасоли на пару Bonduelle "Vapeur"

1 банка зелёного горошка на пару Bonduelle "Vapeur"

500г каротфеля

1 банка кокосового молока

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 красный перец чили

2 ст.л. порошка карри

1/2 лайма

3 cм корня имбиря

растительное масло

соль

Картофель почистить и порезать кубиками. Лук почистить и порезать мелкими кубиками. Чеснок измельчить. Перец чили порезать мельче, при желании можно оставить семенаб тогда вкус будет острее.

В сотейнике разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить карри, чеснок, имбирь, чили перец и обжаривать ещё 3-4 минуты. Добавить картофель, 1.2 стакана воды и варить 15 минут. Добавить фасоль, горошек, перемешать и готовить ещё 5 минут. Теперь добавить кокосовое молоко, ещё немного воды, по вкусу добавить соль и варить ещё 10 минут на маленьком огне.

Подавать сразу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle