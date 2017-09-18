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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Суп с карри со стручковой фасолью и зелёным горошком

Bonduelle
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ФОТО: Bonduelle

Слово "карри" произошло от тамильского слова "кари", что в переводе означает пикантный соус или от слова "kaari", что переводится как гарнир. Этот суп согреет дождливым осенним днём или холодным зимним вечером, а наши овощи, приготовленные на пару, сохранают все свои витамины. Попробуйте приготовить этот суп и мы уверены, что вы будете готовить его и впредь!

4 порц.
40 мин.

1 упаковка стручковой фасоли на пару Bonduelle "Vapeur"

1 банка зелёного горошка на пару Bonduelle "Vapeur"

500г каротфеля

1 банка кокосового молока

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 красный перец чили

2 ст.л. порошка карри

1/2 лайма

3 cм корня имбиря

растительное масло

соль

Картофель почистить и порезать кубиками. Лук почистить и порезать мелкими кубиками. Чеснок измельчить. Перец чили порезать мельче, при желании можно оставить семенаб тогда вкус будет острее.

В сотейнике разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить карри, чеснок, имбирь, чили перец  и обжаривать ещё 3-4 минуты. Добавить картофель, 1.2 стакана воды и варить 15 минут. Добавить фасоль, горошек, перемешать и готовить ещё 5 минут. Теперь добавить кокосовое молоко, ещё немного воды, по вкусу добавить соль и варить ещё 10 минут на маленьком огне.

Подавать сразу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

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