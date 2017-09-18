Рыбные котлеты с нутом

12-14 шт.

30 мин.

1 банка нута на пару Bonduelle "Vapeur"

500г филе белой рыбы

8 ст.л. молотых сухарей

6 маленьких маринованых огурчиков

1 ст.л. Дижонской горчицы

укроп

растительное масло

соль, перец

лимон для подачи

майонез для подачи

маринованые огурчики для подачи

Рыбу нарезать помельче и переложить в чашу блендера. Добавить нут, огурчики, 4 ст.л. сухарей, горчицу, укроп, соль, свежемолотый перец и всё измельчить в блендере до однородности. Из этого фарша сформировать небольшие котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, обжарить с двух сторон на небольшом кол-ве растительного масла по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавать с долькой лимона (из которой выдавить сок на котлеты), майонезом и огурчиками.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle