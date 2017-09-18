Рыбные котлеты с нутом

Этот рецепт особенно оценят те, кто не любит рыбу. То, что рыба просто необходима, знает каждый, но многим не нравится специфический запах, поэтому рыбу исключили из своего рациона. Эти котлеты являются неопровержимым доказательством тому, что даже те, кто не ест рыбу, будут просить добавки - именно нут нейтрализует рыбный аромат, а огурчики и горчица придают пикантности. Вкусно и полезно!
Кстати, нут можно заменить на белую фасоль Bonduelle Vapeur.
12-14 шт.
30 мин.
1 банка нута на пару Bonduelle "Vapeur"
500г филе белой рыбы
8 ст.л. молотых сухарей
6 маленьких маринованых огурчиков
1 ст.л. Дижонской горчицы
укроп
растительное масло
соль, перец
лимон для подачи
майонез для подачи
маринованые огурчики для подачи
Рыбу нарезать помельче и переложить в чашу блендера. Добавить нут, огурчики, 4 ст.л. сухарей, горчицу, укроп, соль, свежемолотый перец и всё измельчить в блендере до однородности. Из этого фарша сформировать небольшие котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, обжарить с двух сторон на небольшом кол-ве растительного масла по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавать с долькой лимона (из которой выдавить сок на котлеты), майонезом и огурчиками.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle