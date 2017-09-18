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«Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок

Krasotka.ee
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ФОТО: www.ssense.com

Американский бренд Calvin Klein распродал все прозрачные свитера из осенней коллекции за рекордный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

14 сентября компания представила новую линейку Calvin Klein's Fall 2017, в которую вошел свитер для мужчин и женщин из прозрачного нейлона с фиолетовыми, синими и красными шерстяными рукавами. Он продавался в онлайн-магазине Ssense, его стоимость составляла две тысячи долларов, пишет Lenta.ru.

Также в коллекции был представлен полностью прозрачный свитер с тонкими вязанными полосками на рукавах. Примечательно, что при показе новой одежды модели выходили в необычном наряде на подиум без нижнего белья.

6 сентября сообщалось, что Calvin Klein выпустил новые коллекции мужского и женского белья сезона осень 2017. Обе линейки представляют чувственные силуэты и эксклюзивные инновационные материалы с использованием микротехнологий.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

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