Неизвестная болезнь вернула 11-летнюю девочку на уровень развития младенца

До того как странная болезнь поразила Кейси из Кардиффа всего за 72 часа, она была веселой и активной девочкой. Ее мама Эмили Смит рассказала изданию The Sun, что сначала у дочки начались проблемы с речью, а затем она уже не могла ничего делать сама. Сейчас девочка не может держать вилку и ложку, играть и даже самостоятельно ходить в туалет, пишет Life.ru.

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С момента заболевания прошло уже полгода, но врачи до сих пор не могут установить диагноз. Родителям остается лишь наблюдать за тем, как их дочь медленно тает, и гадать, станет ли она когда-нибудь прежней. Эмили сказала, что они перебрали целый спектр возможных болезней: от опухоли мозга до аутизма, — но ни один из диагнозов в полной мере не описывает состояние их дочери.

"Она не хочет контактировать с нами — для нее нас не существует. Она словно ушла в себя, это уже не она, это кто-то другой"

Для того чтобы встретиться со специалистами, которые смогут оказать помощь, родителям придется ждать еще несколько месяцев. Матери пришлось уволиться с работы, чтобы постоянно присматривать за дочерью, и она боится, что чем дольше они будут тянуть, тем хуже станет Кейси.