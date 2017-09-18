Галерея: Армани показал все самые горячие тренды будущего весенне-летнего сезона

Правда, стоит отметить, что однажды Джорджио со своим "младшим ребенком" Emporio Armani уже приезжал в Туманный Альбион в далеком 2006 году. В этот раз показ приурочен к открытию нового флагманского магазина на Bond Street.

«Лондон – динамичный, энергичный и космополитичный город. Идеальное место, чтобы показать мою новую коллекцию»,– сказал Армани, пишет Spletnik.ru.

Естественно, к такому редкому гостю в Лондоне пришли его самые преданные поклонники и поклонницы: Оливия Палермо, Поппи Делевинь, Элли Голдинг, экс-солист One Direction Лиам Пейн. Пожаловала даже монаршая особа леди Амелия Виндзор, недавно попавшая в список самых стильных персон планеты.

Что до коллекции, то она у Армани получилась простой и понятной. Такую действительно можно показать практически в любом городе – и везде она будет воспринята примерно одинаково. Типично летние легкие платья в полоску, брючные костюмы (правда, отчего-то совсем не оверсайз, а очень даже комплиментарные женской фигуре), легкие трикотажные пальто, незаменимые в долгие прохладные вечера на веранде в кафе, бомберы, худи, практически прозрачные дождевики: в арсенале маэстро оказываются все самые горячие тренды будущего весенне-летнего сезона. Естественно, все в его стиле, который можно описать с помощью всего двух слов: интеллигентная сексуальность.

О том, что коллекция летняя, говорят и ее основные цвета. Прошедшая Неделя моды в Нью-Йорке показала увлеченность дизайнерами десертными пастельными оттенками: черничная пастила, мятное мороженое, малиновый сорбет. С легкой руки Армани это увлечение грозит перерасти в настоящее помешательство: такие легкие оттенки розового, голубого, зеленого станут стопроцентым хитом будущего лета. И неважно, где - в Милане, Лондоне или Москве.