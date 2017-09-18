Галерея: эклектика и деконструкция от Burberry

Кристофер Бейли, находящийся у руля дома уже 16 лет и с недавних пор совмещающий две директорские должности в своем лице, в этом году решил развить все основные тренды осенне-зимнего сезона. Как никогда актуален объемный трикотаж: на подиум вышли девушки в укороченных свитерах, а молодые люди – в пестрых шерстяных жилетах. Разноцветные "пластиковые" дождевики Бейли предлагает носить и на голое тело, и на полную экипировку британских preppy 40-х годов, а офисный стиль у него подается в самом актуальном его решении – в тотальном оверсайзе. Обувью будущего сезона он видит разноцветные фантазии на тему классических мужских ботинок и, конечно же, каблуки с носками, пишет Cплетник.

Основными решениями для коллекции становятся эклектика и деконструкция: Бейли предлагает отказываться от закостеневших правил при сочетании одежды: строгие клетчатые пальто дружат с легкомысленными летящими макси-платьями, а нежно-розовые шелковые брюки-кюлоты ладят с челночными сумками. Очень интересно смотрятся мини-юбки, словно сшитые из гусарских сюртуков – симбиоз мужской строгости и женской сексуальности.

Что касается фирменной черно-бело-красной клетки, в этом сезоне ей нашлось интересное применение на лацканах однобортных иконических тренчкотов, все на тех же "челноках" и, конечно же, на кепках - самых британских головных уборах (после цилиндров лондонских денди, разумеется).