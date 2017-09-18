Вместо того, чтобы бить своего ребенка, последуйте этим трем советам

Насилие считается одной из самых острых проблем в воспитании. Но некоторые родители считают, что если бить своего ребенка в воспитательных целях, он становится более покладистым и дисциплинированным.

Другие родители называют это жестоким обращением, которое в дальнейшем возымеет негативное воздействие на развитие детей. Поэтому они предпочитают использовать другие средства дисциплины, пишет Lifter.com.ua.

В наши дни большинство исследователей и экспертов согласятся с тем, что если бить ребенка в воспитательных целях, это приносит вред и негативно влияет на их поведение и темперамент по мере взросления.

Вот почему родителям, которые все еще продолжали таким методом воспитывать своих детей, стоит переосмыслить свои методы.

Вместо того, чтобы шлепнуть своего ребенка по заднице, почему бы не испытать эти три метода?

1. Покажите последствия их плохого поведения

Вместо того, чтобы ударить, вы можете рассказать вашему ребенку о последствиях его плохого поведения. Предположим, что если он не доест свой ужин, он не сможет посмотреть телевизор или не сможет поиграть игрушками.

Последствия помогают ребенку понять, что будет, если продолжать игнорировать правила и не слушать своих родителей. Так, это будет лучшей альтернативой, поскольку такой метод не приносит никакого физического вреда.

2. Будьте последовательны

Если ваш ребенок плохо себя ведет, вам нужно всегда себя вести в соответствии с теми правилами, о которых предупреждали ребенка.

Ваш ребенок может попытаться договориться с вами. Вы можете его прощать, тем самым позволяя наступать на одни и те же грабли. Однако, такое действие только снизит эффект первого метода. Дети должны понимать, что если идет речь о дисциплине, то негативные последствия плохого поступка будут неизбежными.

3. Поощряйте за добрые дела

Поощрение также важно для ребенка. Вы можете сделать какую-то приятную мелочь: поблагодарить за хорошее дело, сделать комплимент.