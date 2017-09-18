Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Куриное филе с овощами по-французски

Bonduelle
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Bonduelle

Не у каждого есть навыки в приготовлении шедевров французской кухни. Так было жо сих пор. Теперь всё изменилось. Честно говоря, готовить тут особо нечего. Куриное филе готовится быстро, мука предохраняет филе от высыхания и оно остаётся сочным. Об овощах мы уже позаботились - наши овощи уже готовы и их нужно только подогреть. Если вы добавите щепотку сушёной лаванды, то блюдо приобретёт по настояшему французский вкус.

4 порц.
30 мин

2 филе куриной грудки

1 упаковка овощной смеси на пару Bonduelle Vapeur "French Mix"

50г тёртого твёрдого сыра

30г масла

2 зубчика чеснока

3 ст.л. муки

1/2 ч.л. паприки в порошке

1/2 ч.л. сушёного тимиана

соль, перец

Куриное филе разрезать на две части по всей длине, чтобы получились 4 больших куска. В тарелку насыпать муку и обвалять мясо с двух сторон. В сковороде растопить 10г масла и обжарить на нём филе с двух сторон до образования золотистой корочки. Курицу переложить на тарелку и отставить.

В той же самой сковороде растопить оставшееся масло и обжарить на нём измельчённый чеснок и паприку. Добавить размороженные овощи, быстро их обжарить, по вкусу посолить и поперчить. Добавить отложеные куски мяса, посыпать тёртым сыром и прогреть.

Подавать сразу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

Наверх