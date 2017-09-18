Куриное филе с овощами по-французски

4 порц.

30 мин

2 филе куриной грудки

1 упаковка овощной смеси на пару Bonduelle Vapeur "French Mix"

50г тёртого твёрдого сыра

30г масла

2 зубчика чеснока

3 ст.л. муки

1/2 ч.л. паприки в порошке

1/2 ч.л. сушёного тимиана

соль, перец

Куриное филе разрезать на две части по всей длине, чтобы получились 4 больших куска. В тарелку насыпать муку и обвалять мясо с двух сторон. В сковороде растопить 10г масла и обжарить на нём филе с двух сторон до образования золотистой корочки. Курицу переложить на тарелку и отставить.

В той же самой сковороде растопить оставшееся масло и обжарить на нём измельчённый чеснок и паприку. Добавить размороженные овощи, быстро их обжарить, по вкусу посолить и поперчить. Добавить отложеные куски мяса, посыпать тёртым сыром и прогреть.

Подавать сразу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle