Куриное филе с овощами по-французски

Не у каждого есть навыки в приготовлении шедевров французской кухни. Так было жо сих пор. Теперь всё изменилось. Честно говоря, готовить тут особо нечего. Куриное филе готовится быстро, мука предохраняет филе от высыхания и оно остаётся сочным. Об овощах мы уже позаботились - наши овощи уже готовы и их нужно только подогреть. Если вы добавите щепотку сушёной лаванды, то блюдо приобретёт по настояшему французский вкус.
4 порц.
30 мин
2 филе куриной грудки
1 упаковка овощной смеси на пару Bonduelle Vapeur "French Mix"
50г тёртого твёрдого сыра
30г масла
2 зубчика чеснока
3 ст.л. муки
1/2 ч.л. паприки в порошке
1/2 ч.л. сушёного тимиана
соль, перец
Куриное филе разрезать на две части по всей длине, чтобы получились 4 больших куска. В тарелку насыпать муку и обвалять мясо с двух сторон. В сковороде растопить 10г масла и обжарить на нём филе с двух сторон до образования золотистой корочки. Курицу переложить на тарелку и отставить.
В той же самой сковороде растопить оставшееся масло и обжарить на нём измельчённый чеснок и паприку. Добавить размороженные овощи, быстро их обжарить, по вкусу посолить и поперчить. Добавить отложеные куски мяса, посыпать тёртым сыром и прогреть.
Подавать сразу.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle