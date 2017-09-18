Салат с зелёной стручковой фасолью по-гречески

3-4 порц.

20 мин.

1 уп. зелёной стручковой фасоли Bonduelle "Vapeur"

200г помидоров (могут быть цветные)

1 красная сладкая паприка

200г сыра Фетаки

зелень петрушки

Для соуса:

4 ст.л. оливкого масла

1 ст.л. острой горчицы

1 зубчик чеснока

соль, перец

Фасоль разморозить, по необходимоти разрезать пополам.

Паприку очистить от семян и порезать кубиками. Такими же кубиками порезать помидоры и сыр.

Приготовить соус. Для этого в небольшой миске взбить венчиком оливковое масло и горчицу, добавить измельчённый чеснок, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Овощи переложить в салатную миску, добавить порубленную петрушку, соус и перемешать. Сверху выложить сыр и аккуратно перемешать салат ещё раз.

Сразу подавать к столу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle