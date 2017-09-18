Салат с зелёной стручковой фасолью по-гречески

Идею этого салат мы позаимстовали у греков. Не зря все ингридиенты - солёный сыр, спелые овощи, оливковое масло и ароматная зелень - одни из главных богатств Греции. Секрет салата в быстром приготовлении - фасоль мы уже подготовили, вам остаётся только разморозить, быстро порезать остальные овощи и сыр, перемешать и салат готов! К салату можно подать хрустящий багет и маринованые оливки.
3-4 порц.
20 мин.
1 уп. зелёной стручковой фасоли Bonduelle "Vapeur"
200г помидоров (могут быть цветные)
1 красная сладкая паприка
200г сыра Фетаки
зелень петрушки
Для соуса:
4 ст.л. оливкого масла
1 ст.л. острой горчицы
1 зубчик чеснока
соль, перец
Фасоль разморозить, по необходимоти разрезать пополам.
Паприку очистить от семян и порезать кубиками. Такими же кубиками порезать помидоры и сыр.
Приготовить соус. Для этого в небольшой миске взбить венчиком оливковое масло и горчицу, добавить измельчённый чеснок, соль и свежемолотый перец по вкусу.
Овощи переложить в салатную миску, добавить порубленную петрушку, соус и перемешать. Сверху выложить сыр и аккуратно перемешать салат ещё раз.
Сразу подавать к столу.
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle
/ Bonduelle