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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Салат с зелёной стручковой фасолью по-гречески

Bonduelle
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ФОТО: Bonduelle

Идею этого салат мы позаимстовали у греков. Не зря все ингридиенты - солёный сыр, спелые овощи, оливковое масло и ароматная зелень - одни из главных богатств Греции. Секрет салата в быстром приготовлении - фасоль мы уже подготовили, вам остаётся только разморозить, быстро порезать остальные овощи и сыр, перемешать и салат готов! К салату можно подать хрустящий багет и маринованые оливки.

3-4 порц.

20 мин.

1 уп. зелёной стручковой фасоли Bonduelle "Vapeur"

200г помидоров (могут быть цветные)

1 красная сладкая паприка

200г сыра Фетаки

зелень петрушки

Для соуса:

4 ст.л. оливкого масла

1 ст.л. острой горчицы

1 зубчик чеснока

соль, перец

Фасоль разморозить, по необходимоти разрезать пополам.

Паприку очистить от семян и порезать кубиками. Такими же кубиками порезать помидоры и сыр.

Приготовить соус. Для этого в небольшой миске взбить венчиком оливковое масло и горчицу, добавить измельчённый чеснок, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Овощи переложить в салатную миску, добавить порубленную петрушку, соус и перемешать. Сверху выложить сыр и аккуратно  перемешать салат ещё раз.

Сразу подавать к столу.

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

/ Bonduelle

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