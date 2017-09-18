Психологи выяснили, как вырастить гения

Эти дети стали главами ведущих инновационных компаний, добились успехов не только в науке, но и в политике и бизнесе, многие из них сейчас являются миллиардерами. Среди них, например, основатели Facebook Марк Цукерберг и Google Сергей Брин, пишет Deti.mail.ru.

«Хотим мы того или нет, но большинство из наших подопечных в итоге составили сливки интеллектуальной элиты американского общества, это люди, которые реально контролируют весь мир», – отмечает один из авторов исследования психолог Джонатан Вай, комментарий которой приводит журнал Nature.

Что же нужно, чтобы помочь ребенку с очень высоким IQ раскрыть свой потенциал? Во-первых, пришли к выводу Вай и его коллеги, таким детям жизненно необходимо особое внимание со стороны учителей. Они должны учиться не со всем классом, а по индивидуальному плану, учитывающему все их особенности и интересы. В ситуации, когда учитель во время урока волей-неволей уделяет большую часть своего внимания отстающим ученикам, гениально одаренный ребенок просто чахнет. Кроме того, интеллектуально одаренных детей нет нужды держать в одном классе с их ровесниками, они должны иметь возможность свободно «перескакивать» через классы, двигаясь в том образовательном темпе, который им подходит.

При этом родители и педагоги должны иметь в виду, что одаренность ребенка может не ограничиваться хорошей памятью и нестандартным мышлением. Как установили исследователи, большие успехи в будущей карьере сулит, к примеру, отличная способность к пространственному мышлению.

Такие дети без труда могут представить, как выглядит какой-либо объект в различных проекциях, разрезах и сечениях, или же, например, оценить, каков будет уровень воды в бутылке при изменении ее формы. Обладатели прекрасного пространственного мышления часто становятся успешными инженерами, архитекторами и хирургами.

Авторы исследования также обратили внимание на то, что, как правило, сверходаренность проявляется в детях очень и очень рано. Задача родителей – распознать ее признаки и постараться сделать все, чтобы всесторонне поддержать такого особенного ребенка, создавая благоприятную среду для его развития.

А если у ребенка успехи в школе или он помогал родителям, тогда можно вознаградить его чем-то существенным. Допустим, позволить сделать что-то, что ему нравится.

Сразу подумайте, прежде чем ударить своего ребенка. Вы должны понимать, что такой метод не всегда учит быть послушным. Иногда родители таким образом срываются на своих детях из-за каких-то личных разочарований или плохого настроения.

Но вместо этого лучше поищите альтернативные методы, которые не будут вредить.